Ecco qual è il campo dei tulipani più famoso d’Italia: dove e quando raccoglierli

Ecco dove potete trovare il campo dei tulipani più famoso e in Italia: informazioni precise su dove andare e quando per poterli raccogliere.

Sta per tornare uno dei campi più noti in Italia, ovvero il campo dei tulipani. Vediamo esattamente dove aprirà e in che modo sarà costituito questo campo che farà invidia a quelli olandesi. Si parla nello specifico di un terreno colmo di meravigliosi tulipani che sta per aprire in una specifica città e precisamente si tratterà di uno spazio costituito da 2 ettari di terreno, che includerà internamente ben 600.000 tulipani.

Il campo dei tulipani pù famoso: ecco dove sarà

Come accennato poco fa, presto potrete osservare e trovare il campo dei tulipani più famoso in Italia e nello specifico in una città in particolare. Questi bellissimi fiori si troveranno divisi in 450 specie differenti.

Sembra si tratti di un progetto che ha avuto origine grazie a una coppia di imprenditori olandesi green.

In Italia ci sono tanti estimatori di questo esemplare di fiore e sono tutti in trepida attesa del ritorno di uno dei campi italiani più rinomati, ossia quello che racchiude molteplici tipi di tulipani.

Un campo che è diventato famoso anche per merito delle tante sue raffigurazioni presenti sui social.

Ma quando avverrà questa riapertura che in molti stanno attendendo? Indicativamente si è citata la data del 25 marzo, per quanto concerne la riapertura ad Arese di quello che viene definito come il campo Tulipani Tulipani.

L’apertura diventerà concreta e sicura in base al genere di temperatura e dall’evoluzione dell’imminente primavera, ma ormai si può dichiarare con certezza che mancano veramente pochi giorni, prima di poter ammirare il campo dei tulipani fino al 25 aprile.

Pertanto gli interessati potranno mantenersi aggiornati tramite il web, in modo tale da venire subito a conoscenza della data sicura correlata all’apertura.

In riferimento alla location scelta per l’evento, certamente si tratta di un luogo speciale e carismatico. Un posto situato poco lontano dalla città di Milano e nelle vicinanze dell’autostrada A8 nonché del centro commerciale.

Ne consegue che si tratta di una posizione estremamente interessante, considerando che si trova nel Parco della Groane.

Il desiderio di una coppia che si è tramutato in realtà

Quello che stiamo raccontando risulta essere il frutto e il risultato di un’idea. Un’idea che non deriva da soggetti italiani, bensì olandesi. Difatti l’intera progettazione è stata ideata da una coppia di impresari provenienti dall’Olanda. Olandesi che amano la sostenibilità a livello ambientale, dimostrandolo anche nelle loro scelte. Si tratta di Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, i quali hanno deciso di mettere in pratica il loro intento sui tulipani.

Edwin è praticamente nato e cresciuto in mezzo a questi splendidi fiori, visto che la sua famiglia si occupava della loro coltivazione.

Ecco perché fin da quando era piccolo li ha sempre amati, fino a decidere di occuparsene anche per quanto riguarda il settore della vendita.

Fino a quando nel 2016 ha stabilito di trasferirsi in Italia e si è subito messo alla ricerca di un terreno utile per la realizzazione di un campo di tulipani.

Quest’ultimo è stato creato in modo tale da risultare accessibile al pubblico.

Dopo un lasso di tempo corrispondente a un paio d’anni, il suo desiderio ha iniziato a prendere forma nella città di Arese.

L’uomo ha sempre avuto l’appoggio di Nitsuhe ed entrambi hanno sempre lodato l’accoglienza che hanno ricevuto da parte della comunità di Arese. Difatti la coppia ha allacciato dei rapporti molto belli coi cittadini, lungo il corso di questi anni.

Le funzionalità del campo Tulipani Tulipani

Coloro che andranno a visitare il campo si troveranno di fronte uno spazio enorme costituito da 2 ettari di terreno. Questo racchiuderà un quantitativo di 600.000 tulipani suddivisi in diverse categorie, precisamente in 450 specie differenti tra di loro.

Un aspetto decisamente invitante e gradito, è quello di poter scegliere i tulipani preferiti e portarseli a casa. I primi due i visitatori li riceveranno già al momento del loro ingresso.

Gli orari di apertura sono i seguenti: dalle ore 9,00 fino alle 19,00 durante le giornate feriali. Mentre nel corso del fine settimana l’orario di apertura corrisponde alle 8,30 fino alle 19,30. In questo caso, però, l’ultimo ingresso sarà alle 19.

Per entrare bisognerà pagare il biglietto tramite prenotazione, che si può acquistare sul portale apposito al costo di 4 euro.

Alternativamente si potrà effettuare il pagamento direttamente all’entrata del campo, pagando in tal caso 5 euro. I più piccoli che hanno meno di 4 anni non dovranno pagare il biglietto.

Un’altra peculiarità di questo campo è che si può visitare anche in caso di maltempo. In più chi organizza le visite ha garantito che ogni giorno ci sarà un cambiamento dei filari all’interno del campo.

Ciò sarà possibile per merito del loro studio e la ricerca effettuati su bulbi diversi, di genere tardivo e precoce. In modo tale da assicurare a tutti la contemplazione di una visione spettacolare.

Tra l’altro quest’anno l’incanto del campo di tulipani diventerà doppio, per via dell’apertura del campo di Grugliasco, all’entrata della città di Torino. In questo caso si potranno ammirare 400.000 tipologie di tulipani, costituite da 400 varietà diverse ma tutte bellissime.

Insomma chi ama questa tipologia di fiori non potrà che essere presente a quest’appuntamento imperdibile grazie al quale potrete ammirare un vero spettacolo. Seguendo tutte le indicazioni date nel corso dell’articolo, il vostro sogno potrà diventare una splendida realtà, resa possibile dall’idea di due persone che avevano il vostro stesso sogno.

Perdersi nel mondo dei tulipani, un mondo colorato e naturale. Un mondo che non aspetta altro che essere ammirato.