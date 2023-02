Fallo dopo ogni utilizzo e il forno sarà sempre pulito: neanche 1 macchia di grasso

By

Forno sporco e con tante incrostazioni? Ecco il metodo di pulizia profonda che consente di mantenerlo sempre pulito. Non c’è alcun rischio che rimangano macchie di grasso.

Pulire il forno è un’impresa molto difficile: se non c’è pulizia costante dell’elettrodomestico si rischia che con il trascorrere del tempo, la sporcizia si annida e sarà più difficile rimuoverlo. Lo sporco accumulato nel tempo non garantirà la corretta funzionalità dell’elettrodomestico e neanche la sicurezza durante la cottura dei cibi. Si pensi alla cottura del pollo e delle lasagne che scoppiettano alle temperature raggiunte, rischiando di sporcare le griglie, le pareti ed il vetro del forno.

Pulire le griglie non è un problema, ma pulire le pareti ed il vetro è molto più difficile, spesso si ricorre all’utilizzo di prodotti specifici e chimici, ma non sempre è la soluzione più efficace. Dopo ogni utilizzo dell’elettrodomestico, è bene pulirlo con validi trucchetti green ed economici in modo tale da rimuovere tutte le incrostazioni. Il trucchetto sta proprio nell’ammorbidire tutte le incrostazioni e le bruciature utilizzando prodotti naturali.

Forno sporco: quali sono le cause?

Durante la cottura dei cibi è facile che il forno si incrosti e si formino macchie su tutte le pareti, le griglie ed il vetro dell’elettrodomestico. Con le alte temperature è facile che le macchie secchino ancora di più: il rischio di non poterle più rimuovere è elevatissimo. Per questo, è importante ricorrere a validi rimedi naturali, green ed assolutamente ecologici.

Forno sporco: ecco il metodo infallibile per rimuovere le macchie e le incrostazioni

Per pulire il forno e rimuovere le macchie e le incrostazioni dalle pareti e dal vetro dell’elettrodomestico, è necessario ricorrere a validi rimedi naturali e green. L’alleato numero uno della pulizia della casa è l’aceto di vino bianco, il limone ed il bicarbonato di sodio. Il trucchetto valido è quello di “ammorbidire” lo sporco incrostato e strofinare energeticamente.

Basta mescolare due ingredienti naturali che possono essere reperiti facilmente in dispensa: stiamo parlando dell’aceto di vino e del limone. Una volta mescolati i due ingredienti, è bene versare la soluzione in uno spruzzino e vaporizzarlo sulle pareti e sul vetro del forno. Dopo aver acceso il forno a 180 gradi si appoggi la pellicola o i sacchetti di plastica: la pellicola consente di lasciare in posa il prodotto senza il rischio che si asciughi. Pertanto, le macchie e le incrostazioni si “ammorbidiscono”.

Una volta lasciata la pellicola agire, si può rimuoverla: le macchie e le incrostazioni saranno visibilmente sparite. Nel caso in cui ci siano macchie più ostinate è necessario scaldare il forno a temperatura fino a 50 gradi prima di pulirlo. Una volta che il forno è ben caldo, basta aprirlo e passare il bicarbonato mescolato con dell’acido citrico. Si tratta di una pulizia ecologica perfetta per rimuovere tutte le incrostazioni dall’elettrodomestico.