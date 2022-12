Francia-Polonia, probabili formazioni

La Francia campione del mondo trova sulla propria strada la Polonia che arriva agli ottavi di finale tra mille difficoltà e con un super Szczesny, unico portiere ad aver fin qui parato due rigori su due in questo mondiale.

Dopo il turnover (inefficace) contro la Tunisia i Blues schiereranno ovviamente la migliore formazione possibile con l’obiettivo di prendersi i quarti di finale.



Inizia la seconda giornata di ottavi di finale in Qatar, alle ore 16 italiane la supersfida tra Francia e Polonia.

I campioni del mondo in carica arrivano ovviamente con i favori del pronostico dopo aver dominato il proprio girone nonostante l’ultima sconfitta rimediata contro la Tunisia.

Riflettori puntati ovviamente su Kylian Mbappè, il numero 10 è uno dei capocannonieri di questo mondiale con 3 gol fatti in tre partite ed anche oggi proverà a trascinare la nazionale di Didier Deschamps.

La Polonia arriva a questo ottavo di finale tra mille difficoltà ma con un super Szczesny, il portiere bianconero è stato fin qui il leader assoluto della squadra parando due rigori e trascinando letteralmente la Polonia alla fase ad eliminazione diretta.

Insieme a Lewandowski dovrebbe esserci Milik, in conferenza stampa Czesław Michniewicz è stato chiaro dicendo come la sua Polonia si giocherà fino alla fine la qualificazione alla fase successiva del mondiale.

𝐔𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞́𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞́𝐛𝐮𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐝’𝐡𝐮𝐢 👊 🏆 Coupe du Monde 2022

🏟️ 8es de finale

🆚 Pologne 🇵🇱

🕓 16H00

📺 @TF1

#FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hh5S5rV81r — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Francia con il 4-2-3-1, a centrocampo torna titolare Tchouameni

Dopo il turnover effettuato contro la Tunisia la Francia tornerà a schierare quella che ad oggi è la formazione titolare con il solito 4-2-3-1 a trazione offensiva.

Tra i pali ovviamente Lloris, a destra confermato Koundé con Theo Hernandez sulla corsia opposta e la coppia Varane-Upamecano a completare il reparto.

In mediana giocheranno Tchouameni e Rabiot con Dembélé, Griezmann e Mbappé alle spalle dell’unica punta Giroud.

Polonia con il 3-4-1-2, Milik parte titolare

Doppio attaccante per Michniewicz che vuole giocarsi fino in fondo le proprie chance contro i campioni del mondi in carica.

Milik e Lewandowski dovranno lavorare molto per la squadra cercando di tenere alto il pressing e mettere in difficoltà la linea difensiva francese.

Tra i pali Szczesny, davanti a lui una difesa a tre formata da Cash, Glik e Kiwior.

Bereszynski, Bielik, Krychowiak e Frankowski saranno i centrocampisti con Zielinski dietro all due punte Milik e Lewandowski.