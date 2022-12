Bonus Postepay Natale 300€, il regalo riservato a questi clienti: come si ottiene

By

Ottime notizie per tutti con questo Bonus Postepay di Natale da 300 euro, È solo per questi clienti che lo possono ottenere così.

È in arrivo il Natale e questo significa poter usufruire di non pochi bonus e regali da parte di tutti. Anche Poste Italiane vuole fare qualcosa per i suoi clienti e si parla di un ricco bonus di Natale del valore di 300 euro. Ma tutti potranno riceverlo? È dedicato proprio a questi clienti e la domanda si potrà fare con queste modalità: proviamo a fare chiarezza visto che è un bel premio da prendere al volo?

Poste italiane: regali e risparmi per i clienti

Ci sono moltissime novità e Poste Italiane non lascia mai i suoi clienti senza una novità o un premio, soprattutto ora in vista del Natale. Non è tutto, gli utenti hanno apprezzato nel tempo la modalità del cashback di Stato diffondendo così l’uso dei mezzi pagamento elettronici.

Una doppia opportunità sicuramente, da una parte il Governo ha semplificato il controllo sui pagamenti e dall’altra i consumatori hanno potuto vedere un tornaconto sulle varie transazioni.

È bene evidenziare che il cashback è ancora presente, ed è una modalità di pagamento riservata ad alcuni punti vendita o centri commerciali sino alle catene di negozi. Gli esercenti non l’hanno voluto abbandonare, proprio perché tutti hanno avuto la possibilità di risparmiare.

Tutto questo riguarda i 300 euro di Poste Italiane con Poste Pay?

300 euro con Postepay: come si ricevono?

Una doverosa anticipazione per dire che il PostePay Cashback ha avuto un gradito successo tra i tanti consumatori. Si potrà usufruire di questo strumento entro il 31 dicembre, data posticipata vista la grande risposta.

Si può attivare con un minimo di almeno 10 euro di spesa e si potranno ricevere sino a 300 euro di cashback ogni mese. Tutti gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa accettano pagamenti con PostePay prepagata oppure carte di debito abilitate all’azione.

Sul sito ufficiale di Poste Italiane si potrà consultare la lista di tutti i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. Come si ottiene i cashback?

Con Paga PostePay e la transazione di un minimo di 10 euro ricevendo 3 punti di cashback con la spesa presso l’Essenlunga oppure 1 euro per chi fa rifornimento presso IP ed Eni; Codice PostePay in associazione con le carte prepagate e di debito, presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa o tutti i taxi convenzionati.

Per confermare la transazione si inquadra il codice QR dall’applicazione, subito dopo si seguono le istruzioni oppure si pigia direttamente il bottone Paga con PostePay. L’accreditò sarà a disposizione entro 5 giorni.

Il consiglio è quello di approfittare di questa iniziativa, che ricordiamo è stata posticipata sino al 31 dicembre 2022. Munitevi subito della lista degli esercenti che aderiscono a questa fantastica iniziativa, potrete avere sino a 300 euro di bonus direttamente sul conto.