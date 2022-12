Francesca Fagnani, co-conduttrice a Sanremo 2023

By

È uno dei volti più noti e amati del piccolo schermo, giornalista e conduttrice televisiva, Francesca Fagnani, classe 1978 sarà la co-conduttrice per una sera durante la prossima edizione del festival di Sanremo.

A dare la notizia è stato lo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico della Kermesse giunta alla sua 73esima edizione durante la prima puntata del programma di Fiorello Viva Rai2.

Svelato il nome di una co-conduttrice di Sanremo 2023

Si iniziano a scaldare i motori nella città di Sanremo, nota per i fiori e per uno dei più importanti Festival della canzone italiana. Dal 1951 ad oggi hanno preso parte numerosi cantanti in gara che hanno fatto la storia della musica. Ma da 73 anni l’importanza viene data anche al direttore artistico e coloro i quali lo affiancano.

Amadeus, dal 2020 ha preso il comando delle 5 serate più seguiti dal pubblico nostrano: a lui l’arduo compito di selezionare i cantanti, gli ospiti e i co-conduttori. Dopo aver svelato il nome di Chiara Ferragni che sarà presente alla prima e ultima serata, questa mattina durante la puntata di Viva Rai2 condotto da Fiorello, è stato svelato il nome di un’altra co-conduttrice.

Lei è Francesca Fagnani, nota giornalista e conduttrice televisiva 44 enne. La notizia è stata data in diretta dallo stesso Amadeus, ospite della puntata dell’amico conduttore. L’annuncio è stato dato in collegamento video con la casa della giornalista:

“Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me. ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo”..

Queste sono state le prime parole della Fagnani subito dopo lo svelamento del proprio nome che si è mostrata fiera e contenta.

La Fagnani calcherà il teatro dell’Ariston

Durante la prima puntata del morning show di Fiorello, Viva Rai2, il conduttore siciliano ha voluto come ospite il suo amico fraterno, Amadeus, nonché nuovamente direttore artistico del Festival di Sanremo.

In maniera scherzosa e ironica hanno fatto un video collegamento con Francesca Fagnani per dare a lei e rendere nota a tutta Italia la notizia che sarà una delle co-conduttrici della nota kermesse canora.

Amadeus, durante il programma di Fiorello, ha spiegato che ancora non è stata scelta la serata in cui ci sarà ad affiancarlo la conduttrice delle Belve, dovranno concordarlo presto in base agli impegni della Fagnani.

La nuova edizione del Festival di Sanremo 2023 inizia a entrare nel vivo scaldando i motori: dopo l’annuncio della presenza di Chiara Ferragni, nelle ultime ore sono stati svelati i nomi dei big in gara e adesso quello della nuova co-conduttrice.