Forza Italia ha proposto la figura del Garante degli anziani

Forza Italia propone l’istituzione di un Garante degli anziani. Tra i firmatari, c’è anche Silvio Berlusconi, il quale sottolinea l’importanza di prendersi cura di questa parte della popolazione spesso trascurata e non sostenuta nei propri diritti. In campagna elettorale, il partito aveva proposto l’innalzamento delle pensioni minime a 1.000 euro, al fine di dare maggiore stabilità e sicurezza alla popolazione anziana, proposta che è ancora una promessa che FI intende mantenere verso il proprio elettorato.

Forza Italia propone l’istituzione di un Garante degli anziani

Un Garante per gli anziani che ne tuteli i diritti, visto che spesso questa parte della popolazione viene spesso trascurata e isolata. Questa la proposta di Forza Italia che vede, tra i primi firmatari, Silvio Berlusconi.

Enrico Pianetta, responsabile nazionale di FI, infatti, afferma che questa figura potrebbe meglio tutelare i “loro diritti“. Per questo motivo, in Senato è stata depositata una proposta di legge ad hoc per richiedere l’istituzione di tale figura che dovrebbe avere il compito di salvaguardare gli interessi di tale fetta di società.

Un impegno che il responsabile nazionale di FI Seniores definisce come “una delle battaglie distintive” del partito “a favore della Terza Età“, alla quale bisogna prestare un occhio di riguardo. La prima firma registrata per questa richiesta è stata quella di Daniela Ternullo, seguita da Licia Ronzulli, capogruppo di FI a Palazzo Madama e da quella di Silvio Berlusconi.

Pensioni minime a 1.000 euro al mese

Non è la prima volta che viene formulata una richiesta per questa fascia di cittadini. Già nel corso della campagna elettorale, infatti, il partito di Forza Italia aveva messo sul tavolo diverse proposte a favore della popolazione anziana.

Tra queste, l’aumento delle pensioni minime a 1.000 euro al mese: un aumento, però, che ha raggiunto i 600 euro per gli over 75, anche se Berlusconi ha espresso l’obiettivo di innalzare a mille euro tale soglia per tutti.

“Lo abbiamo promesso e lo faremo“, sottolinea il leader di Forza Italia, il quale sottolinea che le promesse che hanno fatto durante la campagna elettorale “sono sacre” e, pertanto, vanno onorate.

Salvatore Sparacino, coordinatore regionale di FI Seniores della Sicilia, sottolinea che tale regione è stata l’unica ad aver istituito con la Legge regionale 24/2021, “il Garante regionale della persona Anziana“, per il quiale viene chiesto al presidente Schifani, “la concreta nomina“.