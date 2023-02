Se fai parte di questa categoria di lavoratori preparati a ricevere 1200€ in più

1200 euro in più per questi lavoratori che potrano finalmente ricevere questi soldi. Ma attenzione, l’aumento non è per tutti.

Un nuovo anno e moltissime novità per tutti i lavoratori, grazie al Governo Meloni che ha deciso di studiare strumenti di varia natura per dare ai dipendenti uno stipendio maggiorato. In alcuni casi si tratta di agevolazioni già presenti nello scenario italiano, rivisti e rimessi sul tavolo con richiesta di requisiti differenti o particolarità di varia natura. Nel dettaglio, si parla di questo bonus 1.200 euro per alcuni lavoratori: è necessario fare richiesta? Vediamo insieme tutti i dettagli.

1200 euro in più per questi lavoratori

Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, si parla del famoso Bonus Renzi che dava sostegno ai soggetti con un reddito basso aggiungendo 80 euro al mese sullo stipendio. Negli anni la formula è poi cambiata e ha preso il nome di Bonus Irpef con aumento della quota mensile.

La crisi economica che ha stritolato il Paese in questi due anni ha messo non poche persone in difficoltà, alcune delle quali costrette a chiedere aiuto e bonus di varia natura per poter arrivare a fine mese.

Tutti i sussidi che sono stati studiati dal Governo sono per i redditi bassi, con aiuti che possono andare sulla detrazione fiscale oppure vari bonus economici per i dipendenti a fine mese. Questo in particolare è stato poi trasformato da Bonus Renzi e Bonus Irpef, dedicato a tutte le persone che non superano il reddito di 15mila euro oppure chi ha un guadagno inferiore di 28 mila euro all’anno.

In linea generale, si potrebbero avere in busta paga ben 1200 euro in più, dati dalla somma degli importi che vengono detratti e le imposte.

Se si parla di detrazioni si mette l’accento su:

Quelle che riguardano i familiari a carico

Quelle che riguardano i redditi per il dipendente

Quelle che riguardano tutte le detrazioni per i muti e i relativi interessi

Eventuali spese sanitarie ed extra che riguardano il soggetto interessato.

Come si riceve il bonus?

Il bonus Irpef non deve essere richiesto e non è necessaria alcuna domanda, perché erogato direttamente dall’INPS. Ovviamente il collaboratore potrà verificare se sia stato ricevuto o meno attraverso la voce presente in busta paga “trattamento integrativo” – come da Decreto Legislativo 3/2020 che regola tutti gli aspetti.

La situazione lavorativa di ogni soggetto può variare nel tempo, per questo motivo è possibile chiedere tutti gli importi dovuti e non goduti. Questo avviene con un conguaglio complessivo che viene dato dal datore di lavoro oppure tramite dichiarazione dei redditi annuale.

Il consiglio è di rivolgersi ad un professionista del settore, valutando quelle che sono le condizioni personali e per comprendere se si possa o meno ricevere il bonus Irpef in questione. Ricordiamo che gli importi sono cambiati e non sono più di 80 euro al mese, con un aumento che porta a ricevere sino a 1200 euro in più in busta.