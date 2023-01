Kate Middleton sgamata, svelato il bizzarro regalo di natale al cognato Harry

Kate Middleton sgamata pubblicamente. Ecco quel regalo bizzarro che ha fatto al principe Harry. E chi lo avrebbe mai immaginato? Frecciatina la vetriolo per i semi-reali?

Il principe Harry ha ricevuto in dono dalla cognata Kate un regalo molto particolare. Ecco che cosa ha pensato per lui la nuova principessa del Galles.

Natale a palazzo reale

Il Natale è arrivato per tutti, anche per i reali, e come ogni anno i componenti della Royal Family più famosa al mondo hanno festeggiato secondo il rispetto del rigido protocollo. Sebbene quest’anno sia stato un Natale atipico e diverso per i reali britannici, il primo senza la Regina Elisabetta, non sono mancate ugualmente sorprese e colpi di scena.

Il periodo natalizio è tra i preferiti della casa reale inglese. Tra feste di Natale, funzioni religiose e Christmas Carols, i componenti di casa Windsor danno il loro meglio durante queste festività.

Ma che Natale è senza regali? Anche i principi e le principesse, il re e la regina, adorano scartare i presenti di amici e parenti. A proposito di regali, la nuova principessa del Galles, Kate Middleton, ha sorpreso tutti con un cadeau particolare. Il destinatario? Niente di meno che il principe Harry! Sapete che cosa ha ricevuto in dono il marito di Meghan Markle da sua cognata? Non lo immaginereste mai.

Il regalo di Kate Middleton per il principe Harry

Un Natale diverso questo per la Royal Family, non tanto felice potremmo dire. L’assenza della Regina Elisabetta si è fatta sentire. E’ il primo Natale senza la cara sovrana che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei sudditi e della sua famiglia. Tuttavia la vita va avanti e il Natale è un momento di gioia e unione familiare anche se questa cosa non vale per tutti. Come anticipato qualche settimana fa, Harry e Meghan hanno deciso di non partecipare alla cena natalizia a palazzo reale.

I Sussex non hanno raggiunto la famiglia nel Regno Unito. Mentre Kate, William e l’entourage di Carlo hanno preso parte a funzioni religiose, canti natalizi ed eventi pubblici, Harry e Meghan hanno trascorso il Natale in California.

Eppure, anche da lontano, qualcuno ha fatto sentire la sua presenza. Kate Middleton ha mostrato tutto l'”affetto” ai cognati distanti centinaia di chilometri da Buckingham Palace in un modo particolare.

Sapete che cosa ha combinato la nuova principessa del Galles? Ha fatto recapitare a Harry, per lo meno questo è quanto ha dichiarato il The Mirror, un regalo davvero sopra le righe. Che cosa avrà mai ricevuto in dono dalla cognata, il rampollo inglese, ormai cittadino americano? Ve lo sveliamo noi.

La moglie di William ha regalato a Harry un libro. Fin qui nulla di particolare. A stupire è però il contenuto del manoscritto. Sembra infatti che la futura regina d’Inghilterra abbia ben pensato di regalare al duca del Sussex un manuale su come imparare a gestire una donna!

Frecciatina velenosa, dunque per Meghan Markle, che come sappiamo non va per nulla d’accordo con la cognata Kate. Come avrà preso questo cadeau particolare la duchessa del Sussex?

Probabilmente non bene. Il regalo provocatorio della ex duchessa di Cambridge ha accentuato ancora di più il divario che ormai da tempo esiste tra i membri della Royal Family e Harry e Meghan.

Ormai i rapporti tra i reali e i semi reali barcollano e il punto di rottura è vicino. E’ un grande dispiacere per i sudditi inglesi che Harry abbia preso le distanze dalla sua famiglia. Anche Kate è particolarmente risentita.

La principessa del Galles conosce il principe Harry fin dalla adolescenza. Sono cresciuti praticamente insieme e oggi quasi non si rivolgono la parola. Sebbene i membri di casa Windsor non abbiano rilasciato nessun comunicato dopo l’uscita del documentario di Harry e Meghan, i tabloid inglesi ritengono che la casa reale abbia ricevuto una ulteriore umiliazione dai duchi del Sussex.

Nessuno tende a dare la colpa a Harry (o almeno non completamente) ma le responsabilità ricadono tutte su Meghan. Con questo presente particolare, Kate avrà forse voluto dare un messaggio al cognato?