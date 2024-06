Flatulenza, cosa la scatena? Tutte le cause e i consigli giusti per risolverla

Per capire come combattere la flatulenza e non correre più il rischio di momenti imbarazzanti in pubblico è bene conoscere nel dettaglio le cause che la scatenano: continua a leggere per saperne di più.

Una delle cose che suscitano più ilarità è senza dubbio l’emissione di gas intestinali, comunemente nota come ‘scoreggia’. Non è un caso se spesso la ritroviamo nelle gag comiche, come ad esempio quelle cinematografiche. La flatulenza è un fenomeno naturale che può capitare a tutti, anche in luoghi pubblici: in tanti avranno vissuto qualche momento imbarazzante caratterizzato proprio dal ‘peto’, magari in ascensore, durante una riunione, a cena fuori e via dicendo. Ma quali sono le cause della flatulenza? Perché il nostro organismo emette questi gas?

Sono molti i motivi che possono portare alla flatulenza. L’ingestione di alcuni alimenti ricchi di fibre o zuccheri, ad esempio, è senz’altro una delle cause, ma anche una masticazione troppo veloce che porta a ingoiare parecchia aria. In più ci sono alcune abitudini che favoriscono l’insorgere della flatulenza: fumare è tra queste, ma anche bere bevande gassate o masticare chewing-gum.

Flatulenza: tutto ciò che può scatenarla

In più ognuno di noi può avere delle intolleranze alimentari che causano problemi digestivi e fanno in modo che il rischio di ‘scoregge’ sia più elevato. Pensiamo ad esempio a chi è intollerante al lattosio, che deve evitare i latticini se non vuole avere a che fare con i gas intestinali, ma anche a chi non tollera il glutine, senza dimenticare le altre intolleranze alimentari.

Infine ci sono delle condizioni dell’organismo che favoriscono la flatulenza: la sindrome del colon irritabile, che causa appunto gonfiore e gas, ma anche patologie più pesanti come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa. Come fare, quindi, per gestire nel migliore dei modi la flatulenza? Esistono dei rimedi per ridurre drasticamente il rischio di emettere gas intestinali e fare così brutte figure?

I consigli giusti per non avere più a che fare con i gas intestinali

Fortunatamente sì, è sufficiente modificare alcuni comportamenti per far diventare la flatulenza solo un brutto ricordo. Bisogna infatti evitare tutti quei cibi che possono provocare reazioni a carico dell’intestino; in più è bene smettere di fumare e ridurre le bevande gassate. Un altro consiglio molto utile riguarda la masticazione: più è lenta meno avremo a che fare con i ‘peti’.

Per fare in modo che la flatulenza non prenda il sopravvento è necessario anche gestire lo stress, possibilmente attraverso tecniche di rilassamento, e praticare una corretta attività fisica più volte a settimana. Se tutti questi accorgimenti non risolvono il problema è bene rivolgersi al proprio medico di fiducia, che saprà sicuramente indicarci la migliore terapia da seguire.