Primark cambia brand identity: tutte le novità

La catena di abbigliamento low cost Primark ha deciso di cambiare la sua brand identity in occasione dell’imminente collezione estiva. Analizziamo tutte le novità su questo cambiamento in atto.

Primark è una nota catena di abbigliamento irlandese diffusa in diverse parti del mondo. Essa è specializzata nella vendita di abbigliamento e di prodotti per la casa. La sua peculiarità è data dai prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli medi presenti sul mercato.

In occasione della presentazione della nuova collezione estiva, Primark ha annunciato una interessante novità per il futuro. Essa riguarda il marketing e, nello specifico, a mutare sarà la sua brand identity.

Il logo del marchio cambierà e ora avrà una tonalità di blu maggiormente intenso e un carattere rinnovato. Una strategia messa in atto per dare un senso di rinnovamento all’azienda. Il nuovo logo è già visibile su tutti i canali social del marchio, nei punti vendita e nelle varie comunicazioni dirette del marchio. Entro la fine di quest’anno, poi, verranno implementate e rese note ulteriori novità.

La novità di Primark alla presentazione della collezione estiva

Il debutto di questa nuova brand identity avverrà in occasione del lancio della nuova collezione estiva di Primark. Essa si chiama “Viva Summer” e prende spunto da una atmosfera costiera di gioia e festa. Quest’anno il marchio, inoltre, celebrerà i suoi 50 anni di attività nel Regno Unito.

L’obiettivo del marchio, come sempre, sarà quello di rendere alla portata di tutti e ultra accessibile la moda. I prezzi economici confermano che il marchio non muterà atteggiamento da qui in avanti, nonostante la rinnovata brand identity.

L’obiettivo dell’azienda è quello di superare i 530 negozi in tutto il mondo entro la fine del 2026. La crescita di Primark, dunque, sarà sempre più evidente.

Gli altri dettagli

Le parole della Chief Customer Officer di Primark – Michelle McEttrick – su questa nuova brand identity da parte di Primark: “Il nostro successo e i nostri ambiziosi piani di crescita sono stati guidati dal nostro costante impegno a fornire prodotti eccezionali a prezzi imbattibili. Man mano che continuiamo nel nostro processo di espansione e consolidamento tipico di un brand globale, assicureremo al tempo stesso tutti i nostri clienti“.

E ancora: “I nostri clienti potranno costantemente vivere in ogni negozio la stessa fantastica esperienza per cui Primark è da sempre famosa e amata da parte di tutti“.