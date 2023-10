Incidente in A1, tir sfonda il new jersey e travolge un’auto

L’incidente si è verificato poco dopo le 18, nel tratto compreso tra Caserta Nord e Caianello.

Sul posto ambulanza e polizia. Il tir ha sfondato la barriera laterale, e ha travolto un’auto che viaggiava in direzione opposta. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni del conducente del mezzo pesante e dell’auto.

Incidente in A1: tir travolge un’auto

Grave incidente poco dopo le 18 di questo pomeriggio sull’Autostrada A1, in direzione Roma, all’altezza di Caianello. Stando alla prima ricostruzione, un tir ha sfondato la barriera laterale che delimita le due carreggiate e ha travolto un’auto, che viaggiava in direzione opposta, al di là del new jersey.

Sul posto un mezzo del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. All’altezza dell’incidente si registra un breve rallentamento.

Notizia in aggiornamento.