Dopo la chiacchieratissima separazione con la sua compagna, in arte Federico Fashion Style si è trovato a dover rispondere a diverse domande sulla sua sessualità. Sembra infatti, che a Federico sia stato chiesto di fare chiarezza sul suo orientamento sessuale e dopo l’ennesima domanda, il personaggio televisivo è rimasto fermo sulla sua decisione di non rispondere affermando: “Non devo giustificarmi con nessuno”.

Dopo la discussa separazione da Letizia Porcu, Federico Fashion Style, famoso hair stylist di roma è stato assalito dalle domande sulla sua vera sessualità. Federico infatti è stato accusato di aver mentito e di aver inventato la relazione con Letizia per nascondere il suo vero orientamento sessuale. Di Certo Federico è sempre stato molto eccentrico, con dei look e uno stile di vita molto fuori dalle righe.

Da qualche tempo però, il rapporto tra il famoso parrucchiere e sua moglie non andava più bene, tanto che si sono detti addio. La separazione avrebbe però innescato un interminabile discussione sulle vere cause dell’allontanamento dei due. Vediamo cosa sta succedendo più da vicino.

La chiacchierata separazione

La separazione tra Federico Lauri e la moglie ha scatenato un’ondata di commenti e considerazioni sulla possibilità che il parrucchiere più conosciuto della tv e dei social abbia un orientamento sessuale differente da quello dichiarato fino ad oggi.

Ad alimentare le parole su questa separazione è stato lo stesso Federico che, in diversi momenti avrebbe sottolineato che la separazione non è stata inaspettata. Sembra infatti che la coppia non aveva più lo stesso amore l’uno per l’altra. I due infatti a quanto riportato vivano in maniera sentimentalmente slegata l’uno dall’altra.

Federico di nuovo single

Dopo la separazione le domande sulla sua sessualità non si sono più fermate e ancora oggi continuano ad assalirlo giorno dopo giorno. Il parrucchiere romano però resta fermo sulle sue idee e nonostante la numerosità e l’insistenza di alcuni ha deciso di non rispondere. Se in passato aveva deciso di dire apertamente di essere eterosessuale, ora la sua unica risposta alla moltitudine di domande resta il silenzio.

“Non devo giustificarmi con nessuno”, queste le parole di Federico Lauri alle domande inerenti alla sua sfera personale. Sembra inoltre che durante un’intervista che aveva come punto focale proprio la sua nuova vita sentimentale e un possibile flirt con un uomo lui abbia aggiunto: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio”.

Sembra però che al momento non abbia nessuno al suo fianco e che si stia riprendendo dalla chiusura definitiva del suo matrimonio.