Antonella Clerici, avete mai visto la figlia? Bella come la mamma, ma non le somiglia | FOTO

Sempre sulla cresta dell’onda con le sue trasmissioni di punta – “The voice Kids” ed “È sempre mezzogiorno” – Antonella Clerici è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate.

Dal 2016 nella sua vita c’è Vittorio Garrone, suo grande amore, per il quale la conduttrice ha completamente rivoluzionato la sua vita. Dalla sua precedente relazione con il ballerino belga Eddy Martens, 14 anni fa, è nata Maelle. Una ragazza dai colori esotici come il papà, ma bella come la mamma. Scopriamo insieme com’è diventata la figlia della nota conduttrice.

Il successo di Antonella Clerici

Antonella Clerici è certamente una delle conduttrici italiane più amate. Grandi e piccini la seguono con affetto, per la sua capacità di essere rimasta una donna alla mano, che non si è mai montata la testa, nonostante il successo che è riuscita a conquistare. Attualmente Antonella Clerici è al timone di due programmi televisivi che hanno un grande seguito: È sempre mezzogiorno, versione riadattata dello storico programma La prova del cuoco, e The Voice Kids, che ogni venerdì sera tiene incollati alla tv milioni di telespettatori.

La figlia di Antonella Clerici: la bellezza esotica identica al papà

Antonella Clerici non ha mai nascosto i suoi amori. Dal 2016 nella sua vita è entrato l’imprenditore Vittorio Garrone, figlio di Riccardo Garrone e nipote di Edoardo Garrone, fondatore del colosso del petrolio genovese ERG. Per amor suo la Clerici si è trasferita in una casa di campagna ad Alessandria, nella Tenuta Basini. A presentarli la nutrizionista Evelina Flachi, grande amica di entrambi. Dopo tre mesi di corteggiamento serrato, Antonella Clerici ha ceduto alle avances di Garrone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Prima dell’imprenditore però, l’altro grande amore della conduttrice è stato il ballerino belga Eddy Martens. Una liaison che all’epoca fece molto scaplpore, per via della differenza d’età tra i due. Per un certo periodo Martens seguì la Clerici dietro le quinte di alcune trasmissioni. Dal loro amore è nata Maelle, che oggi ha 14 anni. Di lei si sa molto poco, perché la mamma e il papà sono molto riservati per quanto riguarda la vita della figlia. Quello che sappiamo è che Maelle ama molto l’equitazione, passione che condivide con lo stesso Garrone. Grande studiosa, frequenta il primo anno del liceo classico.

La sua bellezza è indiscutibile. Maelle ha ereditato i riccioli della mamma e la bellezza esotica del papà. I suoi colori ricordano certamente quelli del ballerino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Una bellezza semplice, come quella della sua mamma, che Antonella Clerici custodisce con molta riservatezza. Sono infatti molto rare le foto della ragazza.