Federica Pellegrini incinta? La FOTO insinua il dubbio: il pancino sospetto

Federica Pellegrini in dolce attesa? La foto fa emozionare il web e si insinua un dolce dubbio tra i suoi fan.



La “Divina” del nuoto presto mamma? La foto pubblicata sul suo profilo Instagram fa sperare bene. I fan della nuotatrice al settimo cielo per la coppia di neosposi.

Federica Pellegrini moglie felice

Sabato 27 agosto 2022 Federica Pellegrini è diventata ufficialmente moglie di Matteo Giunta, il suo ex allenatore nonché cugino dell’ex fidanzato Filippo Magnini, che ora è sposato con Giorgia Palmas.

La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, alla presenza della famiglia e degli amici più cari della coppia, nonché dei cagnolini di entrambi che sono parte integrante della loro splendida famiglia.

L’organizzazione delle nozze è stata affidata al wedding planner Enzo Miccio che ha curato tutto nei minimi dettagli rendendo il giorno di Federica e Matteo il più bello della loro vita. Si conoscono da diversi anni, Pellegrini e Giunta. Pensate che lui è stato il suo allenatore dal 2013.

Nell’ambiente sportivo si mormorava già che ci fosse un’intesa particolare tra di loro molto prima che la loro relazione venisse ufficializzata pubblicamente. Sono felici più che mai i due novelli sposi che sono intenzionati a metter su famiglia.

A proposito di questo, l’ultimo scatto pubblicato dalla Pellegrini sul suo profilo Instagram insinua il dubbio social: è in dolce attesa la “Divina”? Il pancino sospetto fa pensare ad una gravidanza in vista.

Arriva la cicogna per i neosposi?

Non sono passati nemmeno tre mesi da quando Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati ufficialmente moglie e marito ma l’intenzione di allargare la famiglia è presente nelle loro teste e nei loro cuori già da un po’ di tempo.

Forse il desiderio della coppia si sta per avverare? Spunta la foto che fa gridare alla gravidanza. Qualche ora fa, la bella ex nuotatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha insinuato il dubbio sui social.

La si vede bellissima, Federica, trascorrere dei momenti di relax in una Jacuzzi in un paesaggio bucolico dalla bellezza straordinaria. In uno scenario da favola, lei rappresenta sicuramente l’elemento più bello oltre che la natura.

Indossa un costume a due pezzi l’affascinante bionda che ha il ventre scoperto che agli occhi dei curiosi è parso alquanto pronunciato rispetto al solito. Federica, che anche per lo sport che ha praticato per tanti anni ha sempre avuto un fisico asciutto e filiforme, oggi sembra avere un pancino più rotondo.

Si insinua la voce di una gravidanza in corso. Tantissimi i commenti arrivati sotto la sua immagine. Tanti hanno fatto caso al pancino sospetto e in molti si sono domandati se sia effettivamente in dolce attesa.

Nessun commento da parte della ex nuotatrice che si sta godendo, spensierata, la sua vita da moglie. Lo scorso anno Federica ha lasciato ufficialmente il nuoto e da quel momento, come ha confessato lei stessa in varie interviste, il suo corpo ha subito una radicale trasformazione: il seno è diventato più abbondante, il viso più tondo.

Non ha smesso di fare attività fisica, Federica, ma si sta finalmente rilassando. Il suo corpo a quanto pare sta rispondendo bene ai cambiamenti e lei che in passato ha sofferto anche di disturbi alimentari come la bulimia, si sente finalmente sicura e ad agio con sé stessa.

Non possiamo confermare la gravidanza di Federica ma la foto che ha fatto il giro del web ha insinuato il sospetto. I fan della coppia ma soprattutto della ex nuotatrice si augurano che la Pellegrini possa presto diventare mamma.

Bella, dolce, sensibile, sarà sicuramente una madre straordinaria. Come ha confessato più volte, dopo il matrimonio è pronta anche ad accettare con gioia l’arrivo della maternità.