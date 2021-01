Fantacalcio. I nostri consigli per la 19a giornata.

Il girone di andata della Serie A è pronto a concludersi con la 19a giornata. Archiviata la Coppa Italia, è già tempo di schierare la formazione per i Fantallenatori. La giornata inizierà infatti già venerdì alle 20.45 con la sfida tra Benevento e Torino, con l’esordio di Nicola sulla panchina granata, e si concluderà domenica sera con Parma-Sampdoria. Il big match di giornata sarà invece quello del sabato alle 18 tra Milan e Atalanta. Ecco allora tutti i consigli per non sbagliare le scelte per la 19a giornata di Serie A.

5 CERTEZZE

Quali sono i giocatori da schierare senza pensarci due volte nella 19a giornata di Fantacalcio? Ecco cinque uomini che non vi faranno rimpiangere di avergli affidato le chiavi della vostra fantasquadra.

1- Andrea Belotti: Il Gallo sta vivendo un momento di flessione, ma il cambio di allenatore potrebbe dare a lui (e a tutto il Torino) nuovi stimoli per tornare a far bene. Contro il Benevento puntiamo forte su di lui.

2– Alvaro Morata: L’attaccante spagnolo è pronto a tornare a pieno regime a disposizione di Pirlo. Dopo il goal in Supercoppa, la sfida con il Bologna può essere l’occasione perfetta per tornare a segnare anche in Serie A.

3- Manuel Lazzari: Dopo una prestazione straripante nel derby, diamo ancora fiducia all’esterno della Lazio. Il momento di forma, suo e della squadra, è assolutamente da sfruttare.

4- Stefan De Vrij: L’Inter, dopo la vittoria sulla Juve, non vuole più fermarsi. L’olandese è il punto fermo della retroguardia nerazzurra e contro l’Udinese non avrà problemi a controllare Lasagna. E attenzione agli inserimenti sulle palle inattive…

5- Edin Dzeko: La Roma è chiamata a reagire dopo le batoste subite tra derby e Coppa Italia. Per farlo non può che aggrapparsi al suo capitano, Edin Dzeko, che farà di tutto per trascinare la squadra di Fonseca verso la vittoria.

5 SCOMMESSE

Ecco a voi cinque giocatori che in questa giornata potrebbero sorprendervi positivamente. Il loro rendimento qualche volta può essere altalenante, ma stavolta non vi deluderanno.

1- Dusan Vlahovic: Dopo la batosta subita contro il Napoli, la Fiorentina è chiamata a reagire immediatamente nella sfida salvezza contro il Crotone. Vlahovic è stato spesso uno dei pochi a salvarsi e in questa giornata potrebbe essere decisivo.

2- Rafael Leao: Il portoghese è in gran forma, così come il Milan che non accenna a fermarsi. La sfida con l’Atalanta non sarà semplice, ma Leao potrebbe sfruttare gli spazi che i nerazzurri inevitabilmente lasceranno.

3- Tommaso Augello: La Samp affronterà un Parma in grave crisi di gioco e di risultati. Il terzino blucerchiato non dovrebbe trovare grande opposizione sulla fascia sinistra e potrebbe diventare un fattore importante anche in zona bonus.

4- Kevin Strootman: L’olandese è stato protagonista di un ottimo esordio nella gara contro l’Atalanta. La sfida diretta con l’ex compagno Nainggolan potrebbe esaltarlo. Ci aspettiamo un altro bel voto (e magari un bonus a sorpresa).

5- Iago Falque: Lo spagnolo sta provando a tornare sui suoi livelli. Contro il Torino avrà il classico dente avvelenato del grande ex e potrebbe far male alla difesa granata.

5 DA EVITARE

Infine ecco i giocatori da schierare solo se l’alternativa è quella di giocare in 10. Altrimenti evitate accuratamente di affidargli un posto da titolare perchè potrebbe rivelarsi una pessima idea.

1- Roger Ibanez: Il difensore giallorosso viene da una pessima prestazione nel derby e il reparto arretrato della Roma sembra in confusione. Nonostante l’avversario non sembri irresistibile, meglio puntare su altri in attesa che ritrovi la fiducia.

2- Rolando Mandragora: Il centrocampista friulano deve ancora ritrovare la giusta forma dopo il lunghissimo infortunio. Nella gara contro l’Inter rischia di essere risucchiato dal dinamismo e dall’aggressività dei centrocampisti nerazzurri.

3– Gregoire Defrel: Il francese sarà ancora una volta chiamato a sostituire Berardi in una sfida delicata come quella contro la Lazio. I biancocelesti sono in gran forma e Defrel avrà probabilmente poche occasione per mettersi in mostra.

4- Kamil Glik: Il centrale del Benevento è stato protagonista di una prestazione disastrosa (con tanto di autorete) nell’ultima giornata. Contro il Torino si troverà ad affrontare un cliente molto scomodo come Belotti. Meglio fare altre scelte.

5- Lukasz Skorupski: Contro una Juve in cerca di riscatto in campionato e che si è sbloccata in Supercoppa, il Bologna rischia certamente di subire più di un goal. Ecco allora che schierare il portiere rossoblu sembra non essere l’idea migliore.