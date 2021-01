Nelle ultime ore negli Stati Uniti è successo un fatto inimmaginabile. Migliaia di sostenitori di Trump hanno fatto irruzione nell’edificio per protestare contro la certificazione del Congresso della vittoria presidenziale di Joe Biden. Una donna è stata uccisa negli scontri a fuoco.

La seduta al Senato è stata sospesa mentre procedeva alla certificazione dei voti del collegio elettorale per Biden, e il vicepresidente Mike Pence è stato fatto uscire dall’edificio dai servizi segreti attraverso tunnel sotterranei.

Le riprese video che circolano sui social media e sui media americani hanno mostrato i sostenitori di Trump mentre violavano le linee imposte dalla polizia al di fuori del Congresso e che vagavano per il Campidoglio. I notiziari televisivi hanno detto che i gas lacrimogeni sono stati dispiegati mentre alcuni manifestanti cercavano di sfondare le porte della camera della Camera.

Una donna è morta dopo essere stata colpita da colpi d’arma da fuoco all’interno del Campidoglio dopo che violenti manifestanti pro-Trump hanno fatto irruzione nell’edificio.

La CNN ha riferito che la donna era in condizioni critiche dopo essere stata colpita al petto.

A person on a stretcher just wheeled out with what appears to be a serious injury. pic.twitter.com/wucrpusBzE

La certificazione elettorale è di solito una funzione di routine e cerimoniale che è il passo finale dopo che il Collegio elettorale ha ufficialmente eletto Biden il 14 dicembre, ma la certificazione è stata contestata da alcuni membri del Congresso.

Mentre grandi folle si radunavano al Campidoglio e si scontravano con la polizia, il presidente Donald Trump ha twittato per loro di “sostenere la polizia e le forze dell’ordine del Campidoglio” e “rimanere pacifici”.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!