Fabio Fazio, quanto guadagna in una puntata di Che tempo che fa? Le cifre

Fabio Fazio, sapete quanto guadagna il famoso conduttore per il suo programma Che tempo che fa? Ecco le cifre che nessuno si aspettava.

La spalla destra di Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, si può senza dubbio considerare non solo tra i conduttori più apprezzati della Rete nazionale, ma anche tra quelli più pagati. Sapete a quanto ammonta il suo stipendio grazie a una sola puntata di Che tempo che fa? Parliamo di cifre davvero altissime.

Fabio Fazio, il giornalista più pagato della Rai

Discreto, educato e professionale, di Fabio Fazio non si può che parlare bene. La spalla destra di Luciana Littizzetto, da più di una decade è al timone della famosa trasmissione Rai, Che tempo che fa, che continua a riscuotere enorme successo.

Eppure, prima di diventare il giornalista super famoso e tra i più pagati della Rete ammiraglia, per anni ha lavorato per l’azienda avversaria, ovvero Mediaset, debuttando giovanissimo, nel 1984, nel programma “Loretta Goggi in quiz” e poi in “Sponsor city” per Rete 4.

La sua avventura però sulla rete del Biscione durerà pochissimo. Nel 1987 approda sulla rete nazionale. Lo ricorderete sicuramente al timone del programma “Forza Italia” con Roberta Termali e successivamente con “Mi manda Lubrano”.

Tante le trasmissioni di successo che lo hanno visto come volto noto, sicuramente però, la notorietà la ottiene a partire dagli anni novanta con la conduzione di “Quelli che il calcio” e successivamente con “Che tempo che fa”.

Insomma, tante le soddisfazioni professionali di Fabio Fazio che oggi si può considerare tra i giornalisti e conduttori più pagati della rete ammiraglia e in generale della televisione italiana. Sapete quanto frutta a Fazio la conduzione di una puntata del suo programma Che tempo che fa? Stiamo parlando di cifre davvero altissime.

Quanto guadagna il conduttore Rai con la trasmissione Che tempo che fa

Che tempo che fa è uno dei programmi più seguiti della rete nazionale, un misto tra talk show e varietà, che vede ancora tutt’oggi alla conduzione il mitico Fabio Fazio e la sua spalla destra, Luciana Littizzetto.

Tantissime le stagioni andate in onda con successo e ancora oggi, nel 2023, questa trasmissione continua a riscuotere davvero grande consenso popolare. Proprio il volto noto di questo programma guadagna davvero tanti soldi per una sola puntata.

Sapete quanto percepisce come compenso Fabio Fazio? Rimarrete a bocca aperta per le cifre esorbitanti che vi stiamo per menzionare. Che tempo che fa frutta ben 409 mila euro a puntata che corrispondono a 18 milioni di euro annuali. Dovete sapere però perché si arriva a questi numeri.

La risposta è piuttosto semplice. L’azienda che produce Che tempo che fa è al 50% di proprietà dello stesso conduttore. Oltre a queste cifre, il giornalista percepisce anche un compenso annuale pari a 2 milioni e 240 mila euro.

A questi numeri dobbiamo aggiungere poi le sponsorizzazioni o le pubblicità che lo vedono come protagonista e i proventi derivanti dai libri che scrive. Oltre ad essere infatti un conduttore amatissimo, Fabio Fazio è anche uno scrittore affermato. La sua penna arguta e intelligente gli consente di guadagnare davvero cifre consistenti.

Insomma, come potete ben capire, Fabio Fazio riesce a portarsi a casa davvero uno stipendio considerevole. Non a caso è oggi considerato tra i giornalisti e figure di spicco della rete nazionale più pagate.

Uno stipendio invece minore è quello della sua collega Luciana Littizzetto che, secondo alcune indiscrezioni, per ogni stagione di Che tempo che fa percepirebbe ben 800 mila euro.

Non lo vediamo in tanti programmi televisivi, Fabio Fazio, ma solo talvolta ospite di alcune trasmissioni o semplicemente al timone del suo programma. Nonostante questo, è presente però nelle case degli italiani da anni e per lungo tempo.

Il suo programma Che tempo che fa tiene compagnia agli italiani per l’intera stagione televisiva. Il merito del suo successo? Sicuramente la professionalità che lo contraddistingue e che lo rende il fiore all’occhiello della rete ammiraglia.