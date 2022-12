Luciana Littizzetto a 20 anni: tutti avrebbero voluto una donna così accanto | FOTO

By

Luciana Littizzetto, la donna più ironica e intelligente della TV

In tanti l’hanno definita come una delle donne più ironiche e intelligenti della televisione italiana. Ecco la fama che precede Luciana Littizzetto, un nome conosciuto ormai da anni per presentare sicuramente una grande professionista del piccolo schermo.

La carriera della Littizzetto inizia nel lontano 1991 quando prende parte alla trasmissione Avanzi di successi. Arriveranno per lei tanti successi, a partire da metà degli anni ’90.

Nel ’97 per esempio, è al cinema nel film Tre uomini e una gamba, poi ospite di programmi come il Maurizio Costanzo show e C’è posta per te, trasmissioni dietro le quali c’è lo zampino di Maria De Filippi, sua grande amica.

Da ormai tempo immemore è spalla di Fabio Fazio per la trasmissione Che tempo che fa, il programma che l’ha resa sicuramente una delle donne dello showbiz italiano più amate di sempre.

Luciana ha spesso ironizzato sul suo aspetto fisico. Lei, che si considera una donna dalla bellezza particolare, ha sicuramente un fascino indiscusso. Ma da giovane l’avete mai vista? Ecco come era a vent’anni: che spettacolo di donna.

La conduttrice da giovane: che schianto

Luciana Littizzetto è una delle donne più colte e amate del mondo dello spettacolo. Non soltanto la televisione nel suo curriculum professionale ma anche la scrittura. Sapevate per esempio che si è laureata nel 1990 in lettere?

Per un po’ di tempo ha addirittura insegnato a scuola. La sua ironia pungente e la sua cultura le hanno consentito di fare strada, non a caso oggi è un personaggio di spicco del piccolo schermo.

Spesso la Littizzetto ha ironizzato, anche in diverse trasmissioni televisive, sul suo aspetto fisico. Si definisce una donna dalla bellezza atipica e dal fascino particolare, nulla a che vedere, per sua stessa ammissione con Belen o con le supermodelle, ma sicuramente ha imparato ad accettare i suoi difetti e a convivere con essi.

In ogni caso, la Littizzetto resta una donna dal fascino incredibile. Oggi, a quasi 60 anni, è una signora sicuramente bellissima. Ma da giovane l’avete mai vista? Rimarrete senza parole: spunta fuori uno scatto inedito della Littizzetto a 20 anni che vi farà strabuzzare gli occhi.

Nell’immagine che potete vedere poco più sotto, c’è una Luciana nel pieno della gioventù. Immortalata in uno scatto semplice ma suadente, la si può vedere bella come non mai, con i capelli lunghi, il frangettone e quegli occhi che parlano da soli.

La giovane Lucianina è davvero bellissima e affascinante nella sua semplicità. Ieri come oggi, la spalla di Fabio Fazio continua a incantare tutti. Il suo sguardo espressivo, il suo sorriso furbetto, già in passato la rendevano diversa da tutte le altre donne.

Ci crediamo che il suo fascino abbia conquistato Davide Graziano, il compagno con il quale ha condiviso buona parte della sua vita. Dal 1997 al 2018 ha avuto infatti questa lunga relazione sentimentale con l’ex batterista degli Africa Unite che solo qualche anno fa si è conclusa.

I due hanno preso in affido due bambini, oggi giovani splendidi, Vanessa e Jordan dei quali parla per la prima volta a cuore aperto in un libro da lei scritto, “Io mi fido di te”. Parlando dei suoi figli, la Littizzetto si è definita una madre buffa e divertente sempre pronta però a coprire le spalle ai suoi gioielli più preziosi.

Dunque non solo una donna bellissima e tanto affascinante ma anche una mamma dal cuore straordinario: questo e tanto altro è la straordinaria Luciana Littizzetto.