La scalinata più bella da percorrere, 999 gradini verso la porta del paradiso

Avete mai visto la scalinata più bella? 999 gradini che dicono conducano direttamente alla porta del Paradiso.

In tutto il mondo ci sono dei posti bellissimi da visitare almeno una volta nella vita. Non solo, nelle religioni e le mitologie si parla sempre del mondo ultraterreno che verrà dopo la morte e dove si starà per sempre. Da sempre è rimasta questa idea, con un luogo che accoglie dopo aver vissuto sulla Terra tra sacrifici e giorni difficili. La scalinata più bella che conduce direttamente alla porta del Paradiso o di un mondo ultraterreno esiste e si trova in Cina. Un portale magico? Comunque sia è da vivere di persona.

La scalinata più bella: dove si trova

Una particolare località che si trova nella provincia di Hunan ad una altezza che supera i 1.500 metri. Lo scenario è talmente perfetto da sembrare finto, con una percezione tra terreno e ultraterreno che conquista anche lo spettatore più scettico.

Non si sa se sia veramente una strada facilitata per il Paradiso, ma questo posto riesce a far sognare: un posto non vicino e di sicuro non comodo. Prima si affronta il viaggio in autobus e si percorre una strada con 99 tornanti oppure si sfida la gravità con la funivia più lunga del mondo – la Tianmen Mountain Cable.

Chi preferisce la funivia la può prendere direttamente alla stazione dei treni, anche se spesso e volentieri è affollata. Questo perché il viaggio con questo mezzo di trasporto alternativo completa la magia.

Si vive la natura, si toccano le montagne e i loro 99 tornanti potendo godere di una altezza straordinaria tanto da sembrare di volare. Quando si scende dalla funivia è il momento di salire sulla strada per il Paradiso in Cina attraverso 999 gradini. Un numero non casuale, perché per la cultura del posto rappresenta l’infinito e l’eternità.

Montagna Tianmen in Cina: tra strade e suggestioni

Chi pensa che l’emozione sia terminata si sbaglia, perché una volta che si arriva in cima è il momento di fare un altro piccolo sforzo. La passerella in vetro è stata realizzata per avere la sensazione di camminare in “aria”. Inaugurata nel 2011 si chiama “Cammino della Fede” ed è una passerella consigliata ai coraggiosi e chi non patisce per l’altezza o il vuoto.

Si cammina in questo ponte in vetro trasparente a 1400 metri di altezza. Il suo aspetto è cedevole, anche se ovviamente è sicura e progettata per contenere moltissime persone al giorno.

Tutto qui si veste di incredibile e magico, considerando che si può toccare la porta del Paradiso e raggiungerla con le proprie forze. Superare i limiti una volta nella vita è consentito, anche solo per poter vedere di persona un luogo straordinario come questo immerso nella natura cinese.