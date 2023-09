Fa il muratore, ma guadagna più di 5000 euro al mese: ecco dove lavora oggi

Muratore guadagna più di 5000 euro al mese: è davvero possibile? La risposta è sì. Ecco dove trasferirsi. Rimarrai sorpreso nello scoprire quanto sono davvero alti gli stipendi in questo posto.

Chi dice che quello del muratore è un lavoro sottopagato? Se ti trasferisci qui puoi guadagnare più di 5000 euro al mese. Questo lo stipendio medio che riesce a percepire chi svolge questa professione.

Lavori sottopagati: è protesta in Italia

Da sempre in Italia è presente lo stesso problema: la classe lavoratrice, quella che sostiene l’economia del Paese, si lamenta per gli stipendi troppo bassi e il monte ore di lavoro al contrario troppo elevato.

Sebbene nel corso degli anni, diverse forze politiche siano intervenute e abbiano fatto sentire la loro voce per cercare di risolvere questo problema, che si è convertito in una vera e propria piaga sociale ed economica per l’Italia, ancora siamo lontani dal trovare una soluzione concreta.

Secondo alcune statistiche, i lavori più pagati sono quelli d’ufficio, in particolare quelli che prevedono un contratto da dipendente. Ce ne sono invece altri, quelli manuali per esempio, che continuano ad essere sottopagati.

Sapete quanto può guadagnare in una giornata un muratore? Talvolta nemmeno 50 euro. Se ti dicessimo però che esiste un posto in cui un muratore può guadagnare più di 5000 euro al mese ci crederesti? Ecco dove in tanti stanno trasferendosi.

Muratura guadagna più di 5000 euro? Qui è possibile

Se anche tu sei un muratore o hai intenzione di svolgere in futuro questo lavoro, sappi che in tanti stanno facendo i bagagli e trasferendosi in un Paese in cui gli stipendi sono decisamente più alti rispetto a quelli italiani.

Perché sì, il luogo che ti stiamo per indicare non si trova nella nostra bella Nazione. Se vuoi guadagnare più di 5000 euro al mese dovresti pensare di venire a lavorare in Svizzera. Proprio qui, in questo luogo poco lontano dall’Italia che sembra un paradiso in terra, i lavori manuali sono pagati come quelli dei dipendenti in Italia, anzi, anche di più.

Sai quanto guadagna un muratore che lavora a Ginevra? Ben 6200 Franchi svizzeri che corrispondono a quasi 6500 euro! Nel Canton Vallese invece, lo stipendio di un muratore ammonta a 5400 Franchi svizzeri e cioè 5600 euro!

Com’è possibile che ci siano stipendi così alti solo spostandosi di poco dall’Italia? Dobbiamo specificare che vivere in Svizzera non è sicuramente economico ma gli stipendi sono proporzionati al costo della vita.

Tra l’altro, rispetto all’Italia, nei vari cantoni svizzeri i lavori artigianali o manuali sono particolarmente richiesti. Le aziende, i cantieri e le imprese sono sempre alla ricerca di operai, muratori, piastrellisti e cartongessisti.

Nella nostra Nazione, chi svolge lavori di questo genere fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Spesso muratori e operai lavorano senza regolare contratto, alla giornata, e non percepiscono più di €50 al giorno. In Svizzera invece si lavora regolarmente tramite assunzione e con uno stipendio dignitoso.

Se sei stanco di lavorare in condizioni deplorevoli in Italia potresti pensare di trasferirti in Svizzera dove il governo aiuta anche i nuovi cittadini a trovare un lavoro e a integrarsi velocemente nella comunità.