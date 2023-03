Europei 2032, Roma candidata ufficialmente come città ospitante

La candidatura di Roma a città ospite dei campionati di calcio europei 2032 è stata ufficialmente approvata.

È ufficiale: Roma è candidata ad ospitare la Uefa Euro 2032. La candidatura è stata approvata dalla Giunta capitolina, e nel fascicolo della delibera sono inclusi i documenti previsti. Tra questi, l’Host City Agreement, accordo che rende chiari gli obiettivi con cui si intende organizzare la manifestazione,e gli strumenti da mettere in campo per farlo.

Europei 2032: soddisfazione per la rinascita di una capitale

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è detto estremamente soddisfatto per quello che sembra il ritorno di Roma al centro della scena europea. La città, infatti, è stata scelta per ospitare diversi grandi eventi, come il Giubileo 2025, e si spera anche in una vittoria per l’Expo 2030.

Questo dovrebbe giocare come punto a favore anche nella candidatura per ospitare gli europei di calcio 2032. Come commentato dal sindaco Gualtieri, questa nuova opportunità sarebbe una nuova chance di crescita per Roma, che già si prepara a questi eventi rinnovandosi in termini di servizi e infrastrutture.

L’intenzione, infatti, è quella di arricchire gli impianti sportivi e potenziare la rete di servizi ai cittadini e turisti, in modo da far fronte a queste opportunità in modo efficiente.

Come funziona la candidatura

La candidatura di una città per ospitare i Campionati Europei di Calcio è un processo complesso che richiede una pianificazione accurata e un impegno a lungo termine. La prima fase consiste nella compilazione di un dossier di candidatura che deve contenere informazioni dettagliate sulla città e sulle sue infrastrutture, come gli stadi e gli alloggi disponibili per le squadre e i tifosi.

Inoltre, la città deve dimostrare di avere una solida base economica e un sostegno politico e sociale per l’evento. Il dossier viene poi valutato dalla UEFA, che seleziona un numero limitato di città ospitanti.

Una volta selezionata, la città deve impegnarsi a garantire che gli stadi e le infrastrutture siano pronti per l’evento. In più, è necessario fornire supporto logistico per le squadre e i tifosi. L’evento richiede anche una vasta pianificazione della sicurezza e della gestione del traffico. E non bisogna dimenticare la serie di eventi correlati per celebrare l’evento sportivo.

In sintesi, la candidatura di una città per ospitare i Campionati Europei di Calcio richiede un impegno a lungo termine. In più, è necessaria una vasta collaborazione tra la città e la UEFA per garantire il successo dell’evento.

Il progetto per gli Europei 2032

L’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda del comune romano, Alessandro Onorato, ha offerto qualche anticipazione sul progetto che il team incaricato ha presentato in fase di candidatura.

In particolare, si è proposto lo Stadio Flaminio come sede di allenamento per le squadre. I monumenti storici e artistici famosissimi nel mondo, invece, come il Colosseo e la Fontana di Trevi, sono nella lista dei beni offerti per creare l’immagine generale di questi europei. La città si prepara quindi a rivestire un ruolo di punta, soprattutto grazie all’operato di esperti nella pianificazione di eventi così grandi.

Essere la città ospitante di questi Europei 2032 sarebbe non solo un grande onore, ma anche un’opportunità per rinnovare le infrastrutture sportive. E poi, darebbe un’ulteriore slancio al turismo, generando grandi volumi di denaro e nuovi posti di lavoro.