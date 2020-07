eSport, la MotoGP corre anche sul virtuale

Ssul circuito francese di Le Mans va in scena la terza sfida online della WindTre Rising Stars Series, nuova competizione del MotoGP eSport della quale WindTre, guidata da Jeffrey Hedberg, è main sponsor. La challenge di Le Mans si potrà disputare dal 16 al 19 luglio, attraverso il videogioco ufficiale MotoGP20, prodotto e sviluppato da Milestone, collaboratore storico del campionato MotoGP.

La competizione e le regole

Le Online Regional Challenges si giocano ognuna su un circuito differente, con moto e piloti diversi, in modalità time attack. Sono considerati solo i giri più veloci e i giocatori vengono classificati in base al loro miglior tempo. Al termine delle sfide regionali, i migliori 11 giocatori per area geografica (Europa e Africa, Americhe, Asia e Oceania), per un totale di 33 aspiranti piloti eSport, accederanno alle tre Online Regional Finals, che si disputeranno da PC, in tre differenti circuiti virtuali. I tre vincitori delle finali si aggiudicheranno un posto nelle sfide Pro Draft del Campionato del mondo MotoGP eSport 2021.