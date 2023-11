Erba, getta acido muriatico sul volto dell’ex fidanzata: arrestato

La vittima dell’aggressione è una donna di 23 anni che è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ferito anche un uomo che ha provato ad aiutare la ragazza ed è stato a sua volta colpito.

L’aggressione è avvenuta questo pomeriggio, dopo le 14, in una zona industriale di Erba, provincia di Como.

Getta acido muriatico sul volto dell’ex fidanzata

Un’aggressione in pieno giorno quella avvenuto poco dopo le 14 di oggi in una zona industriale di Erba, in provincia di Como. Un uomo ha gettato dell’acido muriatico sul volto dell’ex fidanzata. Immediatamente arrestato, la vittima – una ragazza di 23 anni – è stata soccorsa e trasferita in ospedale in codice giallo.

Un uomo di 47 anni, che era intervenuto per aiutare la vittima, è rimasto a sua volta lievemente ferito.

Notizia in aggiornamento.