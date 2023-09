Il piccolo è deceduto il 6 settembre scorso, all’ospedale di Padova, dove era arrivato con traumatismi cerebrali e midollari, che ne hanno provocato la morte.

Neonato morto a Rovigo, arrestata la madre

Una vicenda ancora tutta da chiarire quella che ha portato alla morte di un bambino di appena tre mesi. Il piccolo, che viveva in un paesino in provincia di Rovigo insieme alla madre, è deceduto il 6 settembre scorso all’ospedale di Padova. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione dei medici che lo hanno avuto in cura e che hanno tentato il possibile per salvarlo.

Il piccolo – come riferisce Open – ha riportato dei traumi compatibili con la sindrome del bambino scosso con un trauma cranico abusivo. La madre – una donna di nazionalità marocchina – è stata quindi ascoltata in procura, ma non è riuscita a fornire spiegazioni plausibili riguardo quanto accaduto al figlio. La Procuratrice della Repubblica ne ha quindi disposto l’immediata carcerazione, in attesa che si chiarisca la sua posizione.

