Anziana trovata morta in un baule nel Casertano, indagata la figlia: “Non avevo i soldi per pagare il funerale”

A trovare il corpo senza vita della donna, in un baule sigillato con dello scotch e lasciato nella stanza della vittima, è stata l’altra figlia dell’anziana, che vive e lavora in Abruzzo. La donna aveva provato più volte a mettersi in contatto con la madre, ma aveva ricevuto soltanto messaggi, in cui l’anziana le diceva di non poter parlare ma di stare bene.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere, che si sta occupando delle indagini, ha iscritto la figlia convivente della vittima nel registro degli indagati, con l’ipotesi di reato di occultamento di cadavere. La 40enne, disoccupata, ha riferito che la madre è deceduta un mese fa circa dopo un incidente domestico e, non avendo i soldi per pagarle il funerale, ha chiuso il corpo in un baule .

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della donna di 77 anni trovata senza vita in un baule, chiuso con del nastro adesivo, e lasciato nella stanza da letto della vittima, in un’abitazione di Mondragone, provincia di Caserta. A scoprire il cadavere, lo scorso sabato, è stata una figlia della donna, che vive in Abruzzo, allarmata dalle mancate risposte della madre alle sue telefonate. Quando è arrivata a casa dell’anziana, ha trovato il corpo della donna, ormai in avanzato stato di decomposizione. Prima di arrivare a casa della madre, la donna aveva più volte provato a contattarla, ma non aveva ricevuto nessuna risposta, se non via sms. Nei messaggi la madre le diceva di non poter parlare, ma di stare bene.

L’altra figlia della vittima, una donna di 40 anni, che viveva con lei, è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di occultamento di cadavere. Stando a quanto riferisce l’Ansa, la donna ha riferito ai carabinieri che la madre è morta circa un mese fa dopo un incidente domestico. La 40enne ha raccontato che l’anziana aveva battuto la testa e quel colpo si era rivelato fatale. A quel punto, non avendo neppure i soldi per pagarle il funerale, l’avrebbe chiusa nel baule in cui poi è stata ritrovata dalla sorella.

L’esame autoptico dovrà quindi stabilire se l’anziana sia effettivamente morta per un incidente in casa o se sia stata uccisa. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma e dell’appartamento in cui è stato ritrovato il corpo.