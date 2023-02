“Era la cosa più giusta…”, Raoul Bova a cuore aperto: dopo anni spiega perché è finita

Raoul Bova si confessa. Il famoso attore italiano, a cuore aperto, parla della fine del suo amore con lei. Ecco perché è finita tra i due.

L’attore di “Immaturi” parla a ruota libera. Arriva la confessa inaspettata sulla sua relazione sentimentale. Ecco perché loro si sono detti addio all’improvviso.

Raoul Bova, l’attore più amato di Italia

Chi non ama Raoul Bova? Il sexy symbol italiano, colui che fa girare la testa a tutte le donne d’Italia e non solo, continua ad attirare l’attenzione mediatica e non soltanto per la sua professionalità.

La carriera di Bova è straordinaria, nulla da eccepire sulla sua bravura. La partecipazione a film di grande successo come “Piccolo grande amore”, tra i suoi esordi e “Immaturi”, uno degli ultimi, continuano a mettere in mostra le sue doti artistiche.

Certamente Raoul Bova non si è fatto notare solo per la sua bravura e il suo talento da attore ma anche per la sua vita sentimentale. A proposito di questo, l’artista si confessa a cuore aperto e per la prima volta racconta del suo privato.

È un fiume in piena, il sexy symbol italiano che finalmente ha deciso di vuotare il sacco. Ecco perché la loro storia è giunta al capolinea dopo tanti anni.

La confessione inattesa dell’attore spiazza tutti

Parla senza freni, Raoul Bova, affrontando per la prima volta dopo tempo, una questione spinosa e ancora dolorosa, la sua separazione da Chiara Giordano. Oggi il famoso attore italiano è felicemente in coppia con la bella e affascinante spagnola, Rocio Morales, conosciuta sul set di “Immaturi”.

Nel periodo delle riprese, quando scattò la scintilla tra i due, Bova era già da tempo in crisi con la sua Chiara, mamma tra l’altro dei suoi due splendidi ragazzi. Nessuno avrebbe mai immaginato che anche loro potessero lasciarsi e invece è successo.

Sposatisi nel 2000, hanno per anni rappresentano una delle coppie più belle e solide dello showbiz italiano, almeno fino all’annuncio del divorzio. Ma perché il loro matrimonio è giunto al capolinea? La confessione la fa proprio Raoul che snocciola questo argomento chiarendo alcuni punti fino ad ora rimasti avvolti nell’ombra.

In una intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini, Chi, l’attore spiega che ad un certo punto del loro matrimonio, lui ha sentito l’esigenza di scavare in sé stesso per ritrovarsi. Questo percorso introspettivo ha deciso di farlo però da solo, senza la donna che per anni è stata la sua dolce metà:

“Era la cosa più giusta da fare in quel momento”.

Così commenta l’addio alla sua Chiara, Raoul che dopo la mamma dei suoi figli ha ritrovato in Rocio l’amore grande, la donna senza cui non può più vivere. Oggi l’italiano e la spagnola sono tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo.

Insieme già da diverso tempo, sono genitori anche di due splendide bambine: Luna di 7 anni e Alma di 5. Anche se negli ultimi mesi sono circolate voci di crisi, l’attore e la compagna hanno tenuto a smentirle categoricamente.

Tutto procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più felici. Il matrimonio con Chiara si è concluso ormai un bel po’ di tempo fa. I due ex coniugi sono rimasti però in buoni rapporti e a quanto pare, la ex moglie di lui va anche d’accordo con la affascinante spagnola, segno che quando due persone mature decidono di interrompere un percorso di vita costruito insieme, non tutto deve trasformarsi per forza di cose in lacrime e dolore.