Ondata di freddo polare invade queste regioni italiane: cosa dobbiamo aspettarci

Gennaio ci ha lasciato e ora che siamo ai primi di febbraio, nei prossimi giorni arriverà una grande e terribile ondata di freddo. Sono tantissime le regioni italiane coinvolte. Quindi, preparatevi, tirate fuori i vostri indumenti più caldi e copritevi, perché ci sarà veramente il gelo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ve lo sveliamo subito: scopriamo di più.

Siamo ai primi di febbraio e già tantissime persone sognano l’estate. Purtroppo, vi dobbiamo dare una brutta notizia, perché per avvertire un po’ di calore dobbiamo aspettare ancora tantissimo tempo. Se in questi giorni, il tempo non è stato dei migliori, nei prossimi giorni sarà molto peggio.

Arriverà un’ondata di freddo polare veramente tremenda che colpirà diverse regioni. Riscaldarsi sarà quasi impossibile, scopriamo quando accadrà e quali luoghi saranno colpiti da questo forte gelo: tutti i dettagli.

Ondata di freddo polare in arrivo: ecco le previsioni cosa dicono

Sicuramente in questi ultimi mesi abbiamo avvertito un freddo polare. A destabilizzare l’atmosfera è stato sicuramente lo scambio tra il Polo Nord e il Mar Mediterraneo. Se credete che l’inverno sta per finire, vi sbagliate. Anzi, stiamo andando incontro alla fase più difficile dell’inverno, affronteremo un freddo terribile.

Addirittura, le previsioni meteo di Mario Giuliacci, ha parlato di “un forte Stratwarming” sopra il Polo Nord. Ma cosa si intende? Si tratta di un fenomeno anomalo sulla stratosfera. Scopriamo di cosa si tratta e che regioni potrebbe la terribile ondata di freddo che sta per arrivare: tutti i dettagli.

Previsioni meteo di Febbraio

Cos’è lo Stratwarming? E’ un forte riscaldamento della stratosfera terrestre che potrebbe raggiungere anche i +55 gradi. Questo fenomeno provoca anche delle ripercussioni sul Vortice Polare. Ma cosa c’entra questo caldo con l’ondata di freddo che arriverà nei prossimi giorni? Accadrà una dislocazione del vortice polare e una parte di questa divisione, porterà il gelo in Europa e quindi anche nel nostro Paese.

Il freddo colpirà il nord Italia, tra il 15 e 20 febbraio. Ma non solo, anche tutta la parte Est dell’Italia, quindi, non saranno escluse dal freddo le Marche e la Puglia. Le temperature saranno molto basse anche dopo il 20, infatti, l’aria polare non si fermerà per molto tempo.

Ma non preoccupatevi, perché l’inverno potrebbe stopparsi per un po’ di tempo, infatti, questo weekend le giornate saranno davvero soleggiate in diverse località. Insomma, ci aspetta un clima non affatto stabile, infatti, potrebbe esserci un abbassamento delle temperature di 10 gradi, in alcune zone si parla anche di 15 gradi.

Il freddo sarà veramente terribile, infatti, procuratevi indumenti sempre più caldi. Guanti e cappelli saranno fondamentali per uscire di casa. Non fatevi trovare impreparati e prendete tutte le giuste precauzioni, perché l’inverno non è ancora terminato, anzi, nei prossimi giorni affronteremo delle giornate molto critiche.