Energia elettrica, con il trucchetto del contatore risparmi un sacco di soldi: mai più sprechi

Se l’energia elettrica ha subito degli aumenti incredibili, il caro bollette è anche portato dagli sprechi degli utenti. Con questo piccolo trucchetto del contatore si potranno risparmiare molti soldi nel budget di fine mese.

È il momento di rimboccarsi le maniche e capire come andrà il futuro, perchè la crisi in atto sta portando le famiglie italiane ad un punto di non ritorno. L’energia elettica, così come le altre utente, raggiunge dei picchi notevoli e le bollette sono impossibili da saldare.

Oltre al caro energia, si aggiungono anche i tantissimi sprechi e con il trucco del contatore si possono evitare risparmiando soldi.

Energia elettrica, verrà razionata in inverno?

Il Governo e l’Unione Europea stanno pensando ad un razionamento della luce previsto dall’autunno, così da poter risparmiare materie prime e soldi. Non solo, si parla anche di contatori intelligenti con funzionamento tecnologicamente avanzato.

Come accennato, i piani previsti dal MiTE del ministro Cingolani prevendono il razionamento di luce e gas in tutta Italia utili a risparmiare e limitare i consumi. Questo è un ottimo modo per evitare gli sprechi e pagare delle bollette più consone a ciascuna famiglia.

Per questo motivo è possibile che venga adottato un controllo sui contatori dell’energia, così che i consumi vengano tenuti sotto controllo. L’introduzione dei contatori intelligenti porterebbe ad una limitazione automatica dei vari consumi domestici.

Le prudenze in merito non sono mai troppe e ci sono anche delle accortezze da mettere in atto, così da poter stare tranquilli.

Contatori intelligenti per l’energia elettrica, cosa sono?

Come evidenziato da Open, la Commissione Europea sta studiando nuove soluzioni e tra queste si pensa di introdurre dei contatori intelligenti per risparmiare in maniera corretta evitando gli sprechi.

Concretamene, si parla di un contatore che riduce il consumo di energia elettrica del 10% o 5% durante le ore di maggior consumo. Queste sono indicate all’interno della Fascia 1 dalle 9 alle 19 – ovvero tutto il giorno. La Commissione Europea ha quindi pensato all’introduzione della riduzione di potenza tramite i contatori di cui sopra.

Le misure vengono messe in campo al fine di contrastare il caro energia e anche per evitare gli sprechi, avendo una distribuzione adeguata per tutti.

Come funzionano e caratteristiche

In cosa si differenziano dai contatori normali? Funzionano direttamente per via telematica e non ci sarà alcun intervento scattando in automatico ogni volta che si aumenta la soglia del consumo prevista.

Se il razionamento della luce entrerà in vigore, il contatore intelligente avrà la riduzione di potenza diffusa ad oggi nei complessi residenziali e nei condomini. Tutto avverrà in automatico, gestendo interruzioni e conteggi direttamente per via telematica.

Se il razionamento della luce diventa una realtà, gli utenti dovranno fare molta attenzione a tutti gli elettrodomestici che consumano troppo per non far scattare il contatore.

Trucchetto del contatore, come risparmiare sull’energia elettrica

Si potrebbe anche attuare un piccolo trucchetto del contatore che in pochi conoscono. Parliamo del classico e non di quello intelligente, così da risparmiare energia ed evitare degli errori di calcolo durante i controlli.

Il contatore aggiornato è importante, perché al momento è un modo concreto per risparmiare energia elettriche.

Le aziende sono a disposizione per l’aggiornamento del contatore, altrimenti sarebbero obbligate ad emettere una bolletta ancorata alla stima (ed è del tutto legale).

Attenzione invece al trucco che gira sul web, perché fa risparmiare energia ma chi viene beccato potrebbe incorrere ad una multa salatissima. Si tratta di un magnete di potenza che porta alla saturazione del trasformatore: funziona con i vecchi contatori, mentre i nuovi sono dotati di sensori che non consentono alcuna manomissione. Meglio risparmiare ma senza dover pagare soldi per le multe.