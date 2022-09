Nuovo bonus da 100€, sconto subito in bolletta: hai poco tempo

Un nuovo bonus da 100euro che darà una boccata di ossigeno alle famiglie italiane, per il pagamento delle utenze sempre più care.

Gli italiani sono in crisi e tutti gli aiuti che arrivano dal Governo sono ben accetti. I bonus fanno oramai parte di una triste routine e, quando si risponde a tutti i requisiti richiesti, si potrà mandare avanti la domanda e respirare sino a fine mese. Strumenti che vengono messi a disposizione proprio per dare un aiuto concreto in un momento di crisi così forte.

Bollette e caro vita, i bonus possono aiutare?

Inutile far finta di nulla, nonostante una grande fetta di italiani punti il dito sul metodo di distribuzione dei vari bonus, questi aiutano molte famiglie ad arrivare a fine mese. Ancora di più oggi con la crisi in corso e il caro prezzi che sembra non fermarsi.

Le utenze da pagare, inoltre, non sono solo luce e gas ma anche l’acqua che è una delle utenze più care in assoluto seppur suddivisa in più rate nell’anno.

Nuovo bonus da 100euro: scade il 23 settembre

Oltre ai vari sostegni per contrastare l’aumento delle bollette di luce e gas, ci sono all’attivo dei bonus per avere uno sconto in bolletta per il consumo idrico. Questo aiuto da parte del Governo consente di risparmiare sul budget e sostenere le spese che sono legate all’acqua.

L’aiuto da 100euro, per il momento, può essere richiesto da un comune specifico, che è quello di Urbino. È da considerarsi una iniziativa locale, ma ce ne sono altre similari in varie Regioni in Italia. Un esempio? Anche chi abita in Puglia può richiedere questo bonus, così come in altri posti per questo motivo vi consigliamo di informarvi sempre per non perdere alcuna occasione.

Detto questo, l’ente Marche Multiservizi offre un contributo da 100euro per i residenti sotto forma di sconto da applicare sulle bollette dell’acqua. Non è tutto, nel momento in cui i fondi fossero in esubero allora verranno distribuiti ai cittadini del Comune, sotto forma di rimborso della Tassa sui Rifiuti.

Chi è interessato deve fare in fretta, perché per la domanda si ha tempo entro e non oltre il 23 settembre 2022 con procedura completa.

Quali sono i requisiti per richiedere il bonus da 100euro?

Chi sono i beneficiari del bonus idrico da 100euro residenti ad Urbino? Il Bando ufficiale è presente sul sito del Comune e ha elencato tutti i requisiti alla quale rispondere per ottenere lo sconto:

Prima di tutto è bene attestare la residenza entro i confini del Comune

I richiedenti dovranno essere i soggetti a basso reddito, con presentazioni di ISEE che non superino la cifra di 11.500 euro

Il bonus è dedicato solo alle persone fisiche

È necessario che i soggetti interessati abbiano un contratto con la società Marche Multiservizi.

Se si confermano tutti i requisiti di cui sopra, si parte con la domanda del nuovo bonus 100 euro scaricando il modulo attraverso il sito ufficiale del Comune di Urbino.

La domanda può essere portata a mano all’Ufficio Politiche Sociali del comune o spedita via PEC.

I moduli dovranno essere accompagnati dalla copia dell’ISEE e fatture relative al 2021, con copia del documento di identità valido. I cittadini stranieri residenti dovranno allegare copia del permesso di soggiorno.

La raccolta di tutte le domande si conclude il 23 settembre 2022 e da quel momento sarà il Comune a valutare chi potrà percepire il Bonus. I funzionari terranno conto dell’ISEE presentato e si darà precedenza alle famiglie con dei minuti e nuclei familiari numerosi.