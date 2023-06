Elliot Page è stato minacciato a una festa di Hollywood da un noto attore

Manca poco all’uscita dell’autobiografia di Elliot Page, attore diventato noto per la sua interpretazione, giovanissimo, in Juno. Una performance, quella di Elliot, che gli è valsa addirittura la candidatura agli Oscar. Nel libro di prossima pubblicazione, l’attore trans, ha parlato anche di un brutto episodio accadutogli nel 2014 quando venne minacciato a causa della sua preferenza sessuale da un attore molto famoso. A denunciare l’accaduto proprio il diretto interessato, che ha voluto farlo per far conoscere la situazione della comunità queer e trans nel settore.

L’attore Elliot Page ha dichiarato di aver subito un attacco molto duro da parte di un collega nel corso di un evento a Hollywood. L’uomo, un tempo noto come Ellen, ha avuto una candidatura agli Oscar per il ruolo in Juno, pellicola del 2007. A giorni verrà pubblicata l’autobiografia proprio di Elliot, e con l’occasione ha voluto “denunciare” questa vicenda, ritenendola fondamentale per far capire com’è percepita la comunità LGBTQ+ a Los Angeles, nel settore del cinema. L’episodio sarebbe accaduto nel 2014, nel corso di uno dei tanti party tenuti nella “Città degli Angeli”. Il collega non solo si sarebbe rivelato contrario all’omosessualità, ma lo avrebbe anche minacciato di violenza per dimostrargli come in realtà “avesse solo paura degli uomini e non fosse in realtà gay”.

Elliot Page, l’attore minacciato di violenza sessuale a causa delle sue preferenze. L’artista denuncia tutto nella sua autobiografia Pageboy, a breve disponibile nelle librerie

Non le manda a dire, Elliot Page, che a breve uscirà in tutte le librerie con la sua autobiografia Pageboy, che ripercorre la sua vita, con particolare attenzione sulla transizione da donna a uomo, iniziata nel 2020. L’attore, durante un’intervista rilasciata a People, ha rivelato di un brutto incontro avvenuto durante uno dei tanti eventi a Hollywood, nel 2014, poco dopo aver annunciato la sua omosessualità.

Ad attaccarlo, a sorpresa, un noto collega, che non solo lo ha insultato sulle sue preferenze sessuali, ma lo ha anche minacciato di violenza. “Il capitolo dedicato a questa persona si intitola ‘famoso str**zo alla festa’. Si tratta di un noto attore che mi si è avvicinato ad una festa e mi ha detto: ‘Non sei gay. Questa roba non è reale. Hai solo paura degli uomini’. Poi mi ha minacciato dicendo ‘Ti sc***rò per farti capire che non sei gay e che la tua è solo paura dei maschi’. Qualche giorno dopo l’ho rivisto in palestra e ha cercato di giustificarsi dicendo ‘non ho problemi con le persone gay te lo giuro’. Io gli ho risposto ‘penso che tu ne abbia” ha detto al giornale Elliot.

E non è finita qui, poiché Page ha anche dichiarato come “Nella mia vita mi sono capitate diverse situazioni spiacevoli. Molte persone queer e trans subiscono di continuo certe cose e passano da queste situazioni. Ho inserito quella storia nel libro perché si tratta di evidenziare la realtà, lo schifo con cui abbiamo a che fare e ciò che ci viene detto di continuo, in particolare in ambienti prevalentemente cis ed eterosessuali. Non sto volutamente condividendo il suo nome con il pubblico. Ma ne verrà a conoscenza e saprà che è lui, questo mi basta” si legge in quanto riferito da Biccy, blog pro LGBTQ+ tra i più noti.

Elliot Page, una carriera fenomenale, a partire da Juno fino ad arrivare a Umbrella Academy

Nato nel 1987 ad Halifax, in Canada, Elliot ha iniziato a recitare fin da bambino, con il debutto avvenuto nel film tv Pit Pony. All’inizio degli anni Duemila inizia la sua scalata alla popolarità, grazie ad ottime interpretazioni in film come An American Crime, Mouth to mouth e Hard Candy.

A dargli la consacrazione definitiva è però Juno, pellicola del 2007 in cui interpreta una ragazzina rimasta incinta del suo migliore amico dopo la sua prima e unica esperienza sessuale. Per questo ruolo, l’attore, ai tempi conosciuto ancora come Ellen Page, viene nominato agli Oscar come miglior attrice protagonista.

Seguono altri numerosi successi, ultimo dei quali, The Umbrella Academy, dove interpreta la parte di Vanya, personaggio già presente nell’omonimo fumetto da cui è ripreso il telefilm.

Nel 2014, durante la conferenza Time to Thrive, fa ufficialmente il suo coming out, dichiarando la sua omosessualità. Un anno dopo, ufficializza la sua relazione con la compagna surfista Samantha.

Quattro anni dopo, nel 2018, si sposa con Emma Portner, la sua nuova compagna, e nel 2020 annuncia la sua decisione di cominciare un percorso di transizione, scegliendo di chiamarsi Elliot e chiedendo a tutti di non usare pronomi femminili o maschili, preferendo quelli neutri. La separazione con Portner, poi, diventerà ufficiale l’anno successivo.