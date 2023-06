Gerani, se fai questa mossa almeno una volta al mese fioriscono in continuazione

Ecco come far fiorire i gerani con questo metodo che probabilmente non conoscevate e che invece è molto efficace.

Vi sveliamo un metodo incredibile, usato da molti giardinieri, che vi permette di far crescere i vostri gerani in un modo davvero semplice e veloce.

Come prendersi cura delle proprie piante

Sono tantissime le persone che lamentano di non riuscire a far crescere le proprie piante in modo adeguato. Dovete sapere che, affinché le vostre piante crescano, dovete assolutamente scegliere il terreno più adeguato. In commercio ne esistono di diversi tipi. Esistono quelli assolutamente biologici e anche quelli il cui compost accelera la crescita delle vostre piante.

E poi ancora è fondamentale posizionare le vostre piante nel punto migliore del vostro balcone o del vostro giardino. Preferite una zona che sia arieggiata e allo stesso tempo dove non arrivino direttamente i raggi del sole. Bisogna scegliere una zona dove sicuramente il sole riesca ad arrivare, ma dove non penetri direttamente nelle foglie della pianta.

Fondamentale è anche la scelta dell’acqua per l’innaffiatura, che può essere arricchita in modo che risulti più nutriente. Molto importante è anche il processo di potatura, che va portato a termine tutte le volte in cui notate che siano presenti dei punti morti o secchi.

Togliete le foglie secche e potate tutte quelle parti della pianta che risultano marci, putrefatti e semplicemente più spenti del normale. Non eccedete con la potatura o potreste ritrovarvi con una pianta molto più piccola di quella che si era sviluppata in precedenza.

Se avete dei gerani e non sapete come coltivarli al meglio, ecco che di seguito vi sveliamo in che modo potete curarli. Con questo trucco diventeranno alti e rigogliosi.

Come far fiorire i gerani

Se possedete da tempo o avete appena comprato dei gerani e non sapete come fare per farli fiorire al meglio, ecco che oggi vi sveliamo alcuni trucchi. Siamo sicuri che vi aiuteranno, perché li hanno svelati molti giardinieri che amano le loro piante e che fanno questo per mestiere.

Innanzitutto, dovete sapere che è fondamentale irrigare adeguatamente le vostre piante. Il geranio, in particolare, sarebbe un grande amante dell’acqua. Proprio per questo, ama essere irrigato almeno 4 o addirittura 5 volte a settimana.

Naturalmente, non dovete eccedere con la quantità di acqua che versate, perché dovete dare alla vostra pianta il tempo per assorbire tutte le sostanze nutritive senza affogare. Evitate, quindi, di provocare l’effetto fango, che non fa altro che permettere la proliferazione di batteri e di altre malattie fungine.

Potete anche realizzare un tipo particolare di acqua, utilissima a questo tipo di pianta. Dovete impiegare semplicemente una banana: tagliatela e immergetela in acqua. Lasciate che riposi ammollo ben 2 giorni. Poi filtrate l’acqua e innaffiate la vostra pianta con questo liquido. Potete anche spezzettare all’interno dell’acqua 4 o 5 piccole bucce di banana.

Vi renderete presto conto di come il vostro geranio riesca ad assumere molte più vitamine rispetto al solito e quindi cominci a crescere in modo rigoglioso.