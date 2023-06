Elimini qualsiasi macchia dal muro di casa con questa soluzione semplice e rapida

Addio alla macchia sul muro con questa soluzione, rapida e semplice da preparare. Un insieme di ingredienti consigliati dai massimi esperti.

Impossibile che non accada, infatti questi sono i punti della casa che si macchiano facilmente. Se la tinta è chiara si vede ancora di più e dover ridare ogni volta il colore diventa dispendioso. Oltre ai classici prodotti che si possono trovare in commercio, ci sono anche dei rimedi naturali ottimi: questa soluzione fa dire addio alla macchia sul muro in pochi istanti. Da provare subito.

Macchia sul muro addio con questa soluzione

La macchia dal muro con questa soluzione andrà via in un istante. Nessun problema, perché la parete è un luogo che sembra prestarsi alle macchie di ogni tipo. L’ingrediente naturale da usare è il bicarbonato di sodio, grande alleato sempre presente in casa ideale per ogni tipo di pulizia. La sua azione è sbiancante, igienizzante e pulente.

Cosa serve? Solo due cucchiai di bicarbonato di sodio. Gli stessi dovranno essere applicati ad una spugnetta, per poi strofinare energicamente e con movimenti circolari direttamente sulla macchia. Grazie all’azione abrasiva, la macchia verrà cancellata immediatamente. Se è la carta da parati ad essere sporca, diluire il bicarbonato con dell’acqua e procedere allo stesso modo.

Metodi alternativi con rimedi naturali per pulire il muro

Ci sono anche altri metodi alternativi per eliminare la macchia dal muro con una soluzione naturale. Per non usare i classici prodotti chimici, si può optare per i seguenti.

Il primo suggerito è la pietra pomice, da non usare così come si presenta ma in maniera differente. Serviranno 2 cucchiai di polvere di pietra pomice, pestandola sino a quando non si ottiene. Poi si inumidisce la spugnetta e si passa la spugnetta arricchita dalla polvere sulla macchia. Anche in questo caso il potere abrasivo elimina la macchia in profondità.

Anche le molliche di pane rappresentano un’ottima soluzione. Funzionano come delle gomme e basta solamente strusciarle contro la macchia. Questa in poco tempo sparirà dal muro e non ci saranno graffi o danni di alcuna natura.

Non tutti lo sanno ma anche le bucce di cetriolo possono aiutare a pulire il muro dalle macchie. Come si usano? Si strofina la parte interna direttamente sulla macchia, lasciandola in posa sino a quando non si asciuga. La macchia in pochi minuti sarà sparita.

Per una azione potente ci si può avvalere della forza del dentifricio per i denti con uno spazzolino vecchio. Strofinare bene la macchia sino a quando non sarà andata via del tutto, asciugando successivamente con un panno pulito. Da non sottovalutare anche la forza di acqua e sapone, che possono lavorare direttamente sulle macchie. È importante lasciarle asciugare e non tamponare con alcun panno.