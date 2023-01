Hai mai mischiato bicarbonato e ammorbidente? Il trucco degli alberghi di lusso

Hai mai mischiato ammorbidente ed il bicarbonato di sodio? Non potrai credere ai risultati: ecco il trucchetto messo in atto dagli alberghi di lusso.

Pulire la propria abitazione non è un’impresa assolutamente semplice: il bagno e la cucina sono i due ambienti più difficili da igienizzare e sanificare. Proprio qui sono presenti gli oggetti più sporchi in assoluto, si annidano colonie di batteri, si formano le incrostazioni di calcare e i cattivi odori. Per risolvere il problema spesso si ricorre all’utilizzo di formulazioni chimiche, ma non sempre consentono di pervenire a risultati efficaci. Senza contare che l’utilizzo di detersivi chimici ha un impatto negativo sull’ambiente circostante. Ricorrere ai validi rimedi naturali è la soluzione più efficace per igienizzare, sanificare e rimuovere definitivamente gli odori fastidiosi che si formano in bagno ed in cucina.

Cattivi odori, germi e batteri: un bel problema da non sottovalutare

Gli scarichi del bagno e della cucina sono i luoghi dove tendono ad annidarsi i cattivi odori e a proliferare le colonie di batteri. Nelle tubature l’acqua tende a ristagnare, qui si formano colonie di batteri e di germi, che possono causare la formazione degli odori sgradevoli. I giunti delle tubature possono deteriorarsi e favorire la proliferazione della muffa.

Anche il water è uno dei luoghi dove si formano i cattivi odori: il frequente utilizzo quotidiano, la presenza di acqua stagnante ed il contatto con il materiale fecale e l’urina sono le principali cause che contribuiscono alla formazione dei germi e dei batteri.

I prodotti chimici sono davvero efficaci?

Siamo sicuri che l’utilizzo dei detersivi chimici sia davvero efficace? Le formulazioni chimiche sono aggressive e possono danneggiare le tubature. Inoltre, le sostanze chimiche possono causare allergie, dermatiti, irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. I detersivi chimici hanno un impatto negativo sull’ambiente e comportano il sostenimento di costi. Per questo, i rimedi naturali sono la soluzione alternativa più efficace da preferire.

Mescola ammorbidente e bicarbonato per pulire e dire addio ai cattivi odori

Per eliminare i cattivi odori e per sanificare le superfici è necessario ricorrere all’utilizzo di prodotti naturali e reperibili in dispensa. Per igienizzare e contrastare la formazione dei germi e dei batteri è bene ricorrere all’utilizzo di un mix a base di ammorbidente e di bicarbonato di sodio. L’idrogenocarbonato di sodio è un ingrediente molto utilizzato per disinfettare, per sanificare e per igienizzare ogni superficie. è un popolare rimedio che vanta interessanti proprietà pulenti e sgrassanti.

Aggiungere alla miscela a base di bicarbonato di sodio un po’ di ammorbidente consente di profumare e deodorare le superfici, i pavimenti, gli scarichi e le tubature. Per eliminare la ruggine il carbonato acido di sodio è la soluzione perfetta e più efficace. Il bicarbonato di sodio mescolato ad un po’ di ammorbidente consente di sanificare le superfici lavabili, le ante della doccia, il water, gli scarichi del lavandino, le porte e gli specchi. Inoltre, questo deodorante naturale consente di igienizzare il frigorifero.