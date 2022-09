Elezioni 2022, Conte avvisa il centrodestra: “No a riforme costituzionali”

Dopo il voto del 25 settembre e la vittoria di Fratelli d’Italia, Giuseppe Conte si mostra agguerrito e pronto a portare l’opposizione in Parlamento, avvisando il centrodestra di non fare passi falsi.

Nonostante la sconfitta, il Movimento 5 Stelle è soddisfatto del risultato ottenuto alle elezioni 2022: oltre il 15% dei voti fanno sì che il partito sia il terzo in Italia e che, secondo il leader Giuseppe Conte, possa contrastare la destra in Parlamento.

Ieri pomeriggio, Conte ha tenuto una conferenza stampa post voto, dove ha chiarito le sue posizione e ha attaccato anche la sinistra di Enrico Letta. Ecco cosa ha detto.

Giuseppe Conte parla al centrodestra: “Difenderemo i nostri valori e i principi costituzionali”

Giuseppe Conte ha parlato al centrodestra durante la conferenza stampa tenutasi ieri a Roma, per il Movimento 5 Stelle.

Durante l’evento, Conte ha ammesso di essere contento del risultato ottenuto alle elezioni del 25 settembre, oltre il 15% dei voti, una rimonta rispetto a come i sondaggi vedevano il Movimento.

Ora, Giuseppe Conte è pronto a entrare in Parlamento e guidare l’opposizione alla vittoria del centrodestra: Giorgia Meloni ha vinto con la maggioranza dei voti con il suo partito Fratelli d’Italia.

Il leader del M5S ha fatto gli auguri alla sua collega Giorgia Meloni per il compito che ora le aspetta al Governo, ma non perde l’occasione per esporre le sue idee e quello che il Movimento vorrà fare per contrastare il centrodestra.

Conte afferma che il M5S è pronto a difendere i propri valori, nonché i principi costituzionali. Inoltre, ha invitato la maggioranza a non avventurarsi in riforme costituzionali, senza ottenere un ampio consenso.

Secondo l’ex premier, infatti, la Meloni dovrà essere cauta nel suo operato: “Quando non si è maggioranza reale nel Paese è bene non avventurarsi in riforme costituzionali senza il consenso di una larga parte delle altre forze politiche altrimenti si rischia di sbattere come avvenne a Renzi con il referendum”.

Inoltre, Conte parla del reddito di cittadinanza affermando che l’opposizione su questo tema sarà molto dura.

Conte risponde a Enrico Letta dopo le critiche esplicite

Dopo la sconfitta alle elezioni 2022, Enrico Letta ha puntato il dito contro Giuseppe Conte, attribuendogli la colpa del risultato, per aver fatto cadere il governo Draghi.

Durante la conferenza stampa di ieri, quindi, Giuseppe Conte ha deciso di rispondere, consigliando al collega di non incolpare altri per i propri sbagli: “Quando c’è una sconfitta, come nel caso del Pd, è bene che un leader non cerchi capi espiatori a cui addossare la responsabilità”.

Al momento, Conte comunica che non ci sarà dialogo con il PD al momento, almeno fino a dopo il congresso del partito. Dopo di che, secondo il leader M5S, si valuteranno le posizioni del partito di centrosinistra.