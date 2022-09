By

Ieri il passaggio di due camion sul ponte internazionale Simón Bolívar ha sancito la riapertura del confine tra Venezuela e Colombia. Un passo in più nella ricostruzione di un rapporto che iniziò a rompersi più di sette anni fa, quando Nicolás Maduro ordinò una chiusura temporanea che poi è stata prolungata da entrambe le parti.

Lo sforzo del presidente colombiano, Gustavo Petro, per superare al più presto la rottura che il suo predecessore, Iván Duque, ha approfondito, è una priorità da quando è diventato presidente un mese e mezzo fa. Questo lunedì, Petro ha partecipato all’evento. Maduro non è stato visto. La stretta di mano tra i due leader dovrà attendere. In questo processo, i simboli hanno ancora più significato dei fatti.

La riapertura commerciale è un primo passo per un confine che nei suoi buoni anni è diventato il più attivo dell’America Latina. I mezzi di trasporto merci potranno transitare da questa sera, anche se durante la giornata i ponti continueranno a funzionare come attraversamenti pedonali, come nei mesi scorsi. Petro, che ha fatto un bagno di massa, ha assicurato che è stata una “giornata storica” ​​per l’intera regione.

Con due ore di ritardo, il presidente è atterrato a Cúcuta. Accompagnato da un enorme entourage e tra le grida di ¡Viva Petro! e si potrebbe! il presidente ha camminato dal lato colombiano del confine fino al punto medio del Simón Bolívar. Dal Venezuela, una delegazione del governo chavista guidata dal ministro dei Trasporti ha preso la strada opposta. Lì si sono stretti la mano in mezzo a una nuvola di telecamere e sicurezza.

Una banda dell’esercito venezuelano ha cantato l’inno colombiano e la sinfonia dell’esercito colombiano ha suonato quella venezuelana. Il clou di una giornata di caldo torrido è stato il passaggio dei camion, oltre alla presenza del presidente confermata in extremis. Un cargo venezuelano suonando il clacson, con palloncini colorati e la bandiera legata al muso, ha attraversato il ponte tra gli applausi.

Come merce portava due rotoli di lamina metallica. Dall’altra parte è passato un camion colombiano, anche lui con la bandiera. Petro avrebbe poi spiegato che era carico di medicine. I due paesi avevano appena aperto le porte allo scambio commerciale dopo sette anni segnati da disaccordi. “La grazia del commercio è che porta progresso alla popolazione e lo misurerò”, ha avvertito Petro.

I camion potranno attraversare due dei tre ponti che collegano il dipartimento colombiano di Norte de Santander e lo stato venezuelano di Táchira

A partire da questa mattina, i camion potranno attraversare due dei tre ponti che collegano il dipartimento colombiano di Norte de Santander e lo stato venezuelano di Táchira: il Simón Bolívar e il Francisco de Paula. Il presidente annunciò che tra poche settimane avrebbe aperto, per la prima volta al traffico, il ponte Tienditas Binational, divenuto simbolo dell’ostilità tra i due Paesi e mai inaugurato.

La riapertura è stata un clamore della popolazione di confine da ambo le parti, che non ha mai potuto vivere interamente con le spalle voltate ai vicini, ma ha subito l’impoverimento della mancanza di relazioni. Lo scambio commerciale tra Colombia e Venezuela ha superato i 7 miliardi di dollari nel 2008, ma nel 2021 è stato di 394 milioni.

Petro è determinato a guidare un avvicinamento al Venezuela di Nicolás Maduro. Dopo la nomina degli ambasciatori e l’apertura del confine che collega i due Paesi via terra, è prevista a breve la ripresa dei collegamenti aerei. L’idea era che questo lunedì sarebbe volato il primo aereo Caracas-Bogotá, ma i tentativi di due compagnie aeree venezuelane sono stati vani a causa dei problemi derivati ​​dalle sanzioni internazionali. «Ci ​​saranno discussioni e ostacoli tra i due governi, ma sempre in pace e con la polemica.

Sempre nel rispetto dell’altro. L’autodeterminazione dei popoli è un ordine della Costituzione”, ha detto Petro prima di concludere l’atto. L’incontro con Maduro non sembra ancora imminente. Mentre tutto questo accadeva, centinaia di venezuelani aspettavano sul lato Cucuteño del ponte l’apertura del passaggio. Come ogni giorno, anche questo lunedì migliaia di persone si sono incrociate a piedi da una parte all’altra.