Ecco qual è la regione più sicura d’Italia, stando a questa importante statistica

Numbeo rivela qual è la regione più sicura d’Italia, in base al livello di percezione degli utenti. Nessuno si aspettava fosse questa.

L’elenco delle città percepite come più sicure del pianeta e quella più sicura in Italia. In tanti sapevano che la sua qualità della vita fosse alta, ma non che fosse anche percepita come più sicura.

Le città più sicure del mondo secondo Numbeo

Numbeo è un portale dove gli utenti possono esprimere la propria opinione riguardo le varie città del mondo. Di recente, sono state stilate alcune classifiche proprio alla luce delle recensioni dei viaggiatori.

In particolare, ci si è chiesti quali fossero le città più sicure d’Italia e del mondo. La classifica ha mostrato che la città più sicura del mondo, in base alla percezione dei visitatori, sarebbe Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. La città in questione ha un indice di sicurezza pari a 87,90.

Al secondo posto troviamo Doha, in Qatar, e poi Taipei, a Taiwan. Seguono questa città la prima europea, che si trova in Spagna: si tratta di San Sebastian, con un indice di sicurezza di 83,96.

Altre europee molto alte in classifiche sono Zurigo e Berna, due città della Svizzera. Ovviamente, accanto alle città più sicure del mondo secondo Numbeo, appaiono anche le città percepite come insicure. Tra le italiane, troviamo Catania e Napoli tra tutte, ma anche Roma e Milano.

Ecco qual è la regione più sicura d’Italia

Alla luce dei dati preziosi raccolti da Numbeo, ne è venuta fuori anche la classifica con le città italiane più sicure del nostro Paese. In particolare, molti utenti sono andati alla ricerca di quella che potrebbe essere la regione più sicura d’Italia.

In base ai dati raccolti, la città percepita dai cittadini come più sicura è Trieste. Di conseguenza, a quanto pare, la regione più sicura d’Italia potrebbe essere il Friuli Venezia Giulia.

La regione più sicura del nostro Paese, quindi, sarebbe l’estrema nord orientale, a confine con la Slovenia. I friulani sono molto felici della notizia, soprattutto perché si sono resi conto che la loro città è molto apprezzata anche all’estero.

Il criterio con cui i visitatori della città avrebbero votato sarebbe relativo al livello di criminalità percepito non appena entrati in città e durante la loro permanenza.

Trieste, in particolare, si trova alla posizione numero 54 della classifica, con un indice di sicurezza di pari a 73,83. La classifica stilata in base ai dati di Numbeo, naturalmente, è da prendere con le pinze.

Questo perché non è stata stilata da un ente accreditato, sulla base di statistiche ufficiali. Il portale, infatti, raccoglie semplicemente le opinioni degli utenti della rete, che esprimono la loro idea su fattori come il costo della vita, la quantità di eventi e anche la sicurezza.

Soltanto alla luce delle vari opinioni espresse, l’algoritmo di Numbeo riesce a stilare delle classifiche, alcune delle quali stanno facendo il giro del mondo. In ogni caso, dalla classifica in questione, è la regione del Friuli Venezia Giulia a esserne uscita vincitrice indiscussa.