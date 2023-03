I grossi danni della siccità, non ritroveremo più questi 5 alimenti al supermercato

By

Ecco quali sono gli alimenti scomparsi dal supermercato, che rischiano di dimezzarsi a causa della forte siccità. Si tratta di un grosso danno.

La presenza di alcuni prodotti all’interno dei nostri supermercati è a rischio. Ora questi alimenti potrebbero dimezzarsi e raddoppiare il loro costo.

I grossi danni della siccità sull’alimentazione

Questi ultimi anni sono segnati dal cambiamento climatico. I suoi effetti si stanno notando e ripercuotendo su molti aspetti della nostra vita. Uno di questi è l’alimentazione.

In particolare, la siccità causa grandi problemi a livello delle coltivazioni e degli allevamenti. In generale, per produrre cibo, sia esso di origine animale o vegetale, abbiamo un gran bisogno di acqua.

Se l’acqua non ci arriva dalle piogge, dobbiamo irrigare i campi artificialmente e questo ha dei costi elevati, che aumentano i costi delle produzioni e quindi anche i costi di vendita dei prodotti alimentari.

Proprio per tale ragione, a causa della siccità, si rischia che alcuni alimenti scompaiano dai nostri supermercati. Ecco perché, prima che sia troppo tardi, molte persone stanno pensando di fare delle scorte di cibo.

Per tale ragione, vi sveliamo di seguito quali sono gli alimenti scomparsi dal supermercato o che rischiano di sparire proprio a causa della siccità.

Gli alimenti scomparsi dal supermercato

Già durante il periodo della pandemia, gli italiani hanno notato come molti alimenti fossero scomparsi dal supermercato. In seguito, con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, sono diminuite le produzioni di molti prodotti a causa degli scontri e di altre dinamiche politico – economiche.

Adesso, perché gli alimenti scomparsi dal supermercato sono causati dal problema della siccità, che sta privando i nostri bei campi dell’acqua piovana. Sono tanti i prodotti che rischiamo si esauriscano, ma tra i tanti spiccano il latte, il miele, l’olio extra vergine d’oliva, il mais e la soia.

Il mais e la soia sono due alimenti fondamentali per la nostra alimentazione, che rischiano di sparire perché l’Argentina sta vivendo una grande siccità. Questa piaga, infatti, non è presente soltanto in Italia, ma proprio in tutto il mondo a causa del cambiamento climatico.

La siccità in Argentina ha portato a una diminuzione dei prodotti esportati e quindi a una minore importazione di mais e di soia all’interno dei nostri supermercati.

Un altro prodotto che potrebbe scomparire è il latte. Molti si chiedono come sia possibile. Bisogna comprendere che allevamento e agricoltura sono due pratiche correlate tra loro. Se manca la pioggia, manca anche il foraggio e di conseguenza molti animali non sanno come nutrirsi.

Il risultato è che possono allevarsi meno animali e sempre meno bestiame riesce a produrre il latte che molti di noi consumano. Per quanto riguarda il miele e l’olio, invece, del primo c’è carenza di produzione a causa delle alte temperature e della siccità, fattori che hanno obbligato gli apicoltori ad anticipare il raccolto; il secondo manca per via di uno stress causato sulle piante, che risultano molto provate dal freddo e dalla siccità.