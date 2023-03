È morto Lance Reddick, l’attore statunitense aveva 60 anni

Lance Reddick è morto per cause naturali questa mattina, l’attore statunitense aveva 60 anni ed era noto per per diversi film come John Wick.

A riportare la notizia è stato il sito TMZ, questa poi è rimbalzata sulle testate online di tutto il mondo. L’attore era molto conosciuto e il mondo del cinema piange un grande volto del piccolo schermo.

La morte e l’ultima apparizione di Lance Reddick

L’attore statunitense Lance Reddick è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Los Angeles, aveva 60 anni e sembra sia morto per cause naturali.

Forse un infarto lo ha colto improvvisamente ma non si hanno notizie certe in merito poiché ancora c’è assoluto riservo sui dettagli. Il ritrovamento ha lasciato tutti senza parole, dal mondo dei colleghi ai milioni di fan in tutto il mondo.

Da oggi i social sono tempestati di messaggi di affetto che ricordano i tanti ruoli che lo hanno fatto apprezzare al grande pubblico. In primis ricordiamo John Wick, dove è stato presente in tutti i 4 film della celebre saga d’azione, anche nel quarto capitolo che uscirà nei cinema il prossimo 23 marzo.

Reddick era molto conosciuto anche per il suo ruolo del detective Johnny Basil nella serie Tv Oz e per altre numerose apparizioni in serie di successo come la longeva Law & Order ma anche Lost, Fringe e Bosch.

Concentrandoci però su suo ruolo più famoso, il portiere dell’albergo Charon, interpretato in John Wick, possiamo dire che questa è stata la sua ultima fatica perché il quarto capitolo uscirà a breve e forse sarà il modo migliore di omaggiare il grande attore.

L’ultima apparizione di Reddick è stata mercoledì scorso, che sui social aveva pubblicato un video dove appariva in casa insieme ai suoi cani invece che alla premiere di lancio di quest’ultima pellicola. In quell’occasione non ha spiegato il motivo dell’assenza a un evento così importante e con il senno di poi è molto triste pensare che quelle sarebbero state le ultime immagini dell’attore.

Al momento non abbiamo ulteriori elementi per capire come siano andati gli ultimi giorni di vita di Reddick, ma ripercorriamo in breve i passi più importanti della sua carriera.

La carriera

Lance Reddick è nato nel 1962 a Baltimora e oltre alla carriera di attore è stato anche un musicista e doppiatore televisivo e nel settore dei videogiochi.

Dopo il debutto nel 1996 in un episodio di New York Undercover, il primo ruolo di spicco arrivò nel 2001 nella serie televisiva Oz. Poi recitò in The Wire e in seguito in Lost.

Arrivò poi la partecipazione a Fringe e in seguito venne scelto per American Horror Story. Ancora, è doveroso citare Attacco al Potere 3, Sotto Assedio, Godzilla vs. Kong, John Wick.

Nel corso della carriera compare anche nel videoclip Bonnie & Clyde di Jay-Z e Beyoncé dove interpretava un ufficiale di polizia. Erano i primi anni Duemila, dove era all’apice della sua carriera che comunque è stata molto più ampia di tutto ciò che abbiamo citato, anche perché ci sono stati anche diversi progetti che non hanno visto la luce, come la serie targata Disney+, Percy Jackson and the Olympians.

Nel 2011 ha sposato Stephanie Day, la prima a piangerlo seguita da tutto il cordoglio del mondo del cinema che tanto amava e dei milioni di fan che ora si sono triplicati aggiungendosi a coloro che andranno ad ammirare la sua ultima performance al cinema fra pochi giorni. Ciao Lance.