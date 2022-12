Ecco i candidati al premio migliore allenatore dell’anno, non c’è Pioli

L’organo della Fifa ha diramato la lista dei candidati per il consueto premio di migliore allenatore dell’anno. Un pò a sorpresa non compare nella lista il nome di Stefano Pioli mentre ci sono Luciano Spalletti e Jose Mourinho, il favorito rimane ovviamente Carlo Ancelotti che ha portato il suo Real Madrid a vincere l’ennesima Champions League.



L‘IFFHS (International Federation of Football History and Statistics) ha comunicato la lista per eleggere il migliore allenatore dell’anno ed un pò a sorpresa non ha inserito nell’elenco il nome di Stefano Pioli che a maggio ha riportato il Milan a vincere il titolo di campione d’Italia.

L’organo della Fifa ha voluto invece premiare Jose Mourinho che ha vinto la Conference League alla guida della Roma.

L‘Italia è rappresentata dal favorito numero uno per questo riconoscimento ovvero Carlo Ancelotti che ha portato a termine l’ennesimo capolavoro della propria carriera vincendo la Champions League sulla panchina del Real Madrid.



🚨🎖️| Davide Ancelotti’s idea is to stay with his father Carlo until his Real Madrid stint ends and then make a leap to be a coach himself. @relevo pic.twitter.com/03SuDY6kMX

