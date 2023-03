Barattolo di vetro e gomitolo di lana, non ti aspetteresti mai ciò che esce fuori

By

Realizziamo insieme una creazione sostenibile che siamo sicuri che lascerà senza parole i vostri ospiti, vi basta un barattolo di vetro e gomitolo di lana!

Con un barattolo di vetro e un gomitolo di lana potrete dare vita a qualcosa di davvero sorprendente, che abbellirà la vostra casa e il vostro giardino.

Gomitolo di lana, ecco cosa potete creare

Quella del riciclo è una vera e propria arte, che può permetterci di vincere la noia e di sviluppare il nostro spirito creativo. Oggi vi proponiamo di realizzare una creazione davvero semplicissima, che impiega soltanto un gomitolo di lana e poco di più.

Soprattutto se non sapete cucire e volete utilizzare il vostro gomitolo di lana dal colore che più preferite, questa realizzazione fa per voi. Tutto quello che dovrete fare è procurarvi il gomitolo in questione e anche un barattolo di vetro.

Se poi avete già in casa una pistola con la colla a caldo, il prodotto che andremo a creare verrà fuori nel migliore dei modi. Vi consigliamo di non acquistare il barattolo di vetro, ma di riciclarlo tra quei materiali che sicuramente avete già in casa.

Il classico barattolo per le conserve del pomodoro o dei legumi, infatti, si rivelerà perfetto per realizzare quest’oggetto. Siamo sicuri che con un po’ di pratica e di impegno, ne realizzerete uno che lascerà senza parole tutti gli ospiti che siete soliti accogliere in casa.

Realizziamo una candela con un barattolo di vetro

Assieme al gomitolo di lana, oggi useremo anche un barattolo di vetro per creare un complemento d’arredo che donerà quel tocco in più alla vostra casa. Daremo vita a una candela con un barattolo di vetro. Ci avevate mai pensato?

Procuratevi i tre oggetti che vi abbiamo svelato prima e procedete con questa pratica semplicissima. Iniziate prendendo in mano il gomitolo di lana e avvolgendolo lungo la superficie del barattolo. Una volta raggiunte le sue estremità, tagliate il filo e incollate i suoi bordi al barattolo con la colla a caldo. Solo così potremo creare una candela con un barattolo di vetro.

Ora potete realizzare una sorta di treccia a tre o a quattro, a seconda delle vostre preferenze e delle vostre capacità, da applicare lungo il bordo superiore del barattolo. Anche questo andrà fissato con la colla a caldo, se ritenete non sia abbastanza stabile da mantenersi fermo.

Se invece lo ritenete sufficientemente stabile, realizzate semplicemente un nodo ben stretto. Fatto ciò, potete tagliare i pezzi di lana per dare vita a dei fiori e ad altre forme geometriche, che potrete incollare su tutto il volume del barattolo. Alla fine, introducete una piccola candela al suo interno e accendetela.

Siamo sicuri che si rivelerà una decorazione davvero romantica per la vostra casa o il vostro giardino. Se non sapete dove metterla, potete anche realizzare dei ganci con una corda o con la lana stessa, per appendere il barattolo, dando vita a una candela sospesa.

Realizzare una candela con un barattolo di vetro è una sfida, che può rivelarsi davvero semplice se avrete il giusto impegno e con un po’ di pratica.