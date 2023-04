È stato fermato un uomo per l’aggressione alla psichiatra di Pisa

By

Un uomo di 35 anni è stato posto in stato di fermo questa notte, con l’accusa di aver tentato l’omicidio della psichiatra di Pisa.

Si tratta di un italiano e le forze dell’ordine sono arrivate a lui questa notte intorno alle 4, in seguito a indagini condotte dalla squadra mobile. La psichiatra Barbara Capovani è stata aggredita venerdì pomeriggio davanti all’ospedale Santa Chiara di Pisa, ora è ricoverata e rischia di morire perché le sue condizioni sono molto critiche.

Tutta Italia sta seguendo da ore l’evolversi della situazione in merito all’aggressione, avvenuta venerdì, ai danni della psichiatra Barbara Capovani, 56enne di Pisa che combatte fra la vita e la morte. Questa notte la polizia ha fermato un uomo, con l’accusa di tentato omicidio verso la donna e fra poco ci sarà una conferenza stampa in questura, per quanto riguarda i dettagli dell’operazione.

La dottoressa ha subito un intervento chirurgico, necessario per le ferite inferte da un oggetto appuntito con cui è stata colpita più volte in testa. Si pensa a una spranga o qualcosa di simile.

Il quadro è molto delicato e le condizioni della paziente potrebbero cambiare in ogni momento. Sconvolto, l’Ordine dei Medici, che tramite il presidente, Filippo Anelli, ha ricordato l’omicidio di un’altra psichiatra morta in circostanze analoghe, Paola Labriola. La Federazione ha manifestato vicinanza alla collega condannando l’ennesimo atto di violenza ai danni di un operatore sanitario che stava solo svolgendo le sue funzioni. Purtroppo la maggior parte delle vittime di questi atti sono donne, massacrate brutalmente sul luogo di lavoro.

Questo fenomeno sociale purtroppo è molto diffuso e paradossalmente sono proprio i pazienti i colpevoli, anche in questo caso. Il 35enne fermato nella notte infatti sarebbe un paziente della Capovani, la quale poche ore fa è stata raggiunta da morte cerebrale, sebbene tecnicamente ancora sia tenuta in vita dalle macchine.

Nell’ultimo bollettino si legge che la paziente versa in condizioni critiche ma ancora è viva, incredibile pensare che una donna possa essere stata ridotta così proprio nei pressi della struttura sanitaria dove dirigeva l’Unità di Salute mentale adulti, infatti la polemica si è subito accesa e tutti si chiedono come mai non ci fosse nessun vigilante esterno all’uscita dell’edificio di Pisa.

Gli investigatori stanno cercando di dare una svolta al caso ma non è facile condurre gli interrogatori nei confronti del presunto colpevole poiché è mentalmente instabile e ci sarà bisogno di un tutore e chiaramente un avvocato, per proseguire. Tutte le prove raccolte porterebbero a lui, ora si attendono sviluppi e in caso, la convalida del fermo.