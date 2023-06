È morto Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e genero di Mara Venier

By

A 62 anni è morto il responsabile dei Diritti Sportivi in Rai, Pier Francesco Forleo. La notizia è stata diffusa in un comunicato dell’azienda.

“Una perdita che ci lascia sgomenti”, così i vertici dell’azienda di Viale Mazzini hanno commentato la perdita di un un professionista impeccabile, solido e competente. Da anni Forleo era punto di riferimento nel settore dei Diritti Sportivi, settore in cui eccelleva per la capacità di direzione degli aspetti finanziari.

La Rai piange la scomparsa a 62 anni del direttore dei Diritti Sportivi Pier Francesco Forleo, deceduto questa notte nella sua abitazione di Roma.

A darne la notizia è stata la stessa azienda diffondendo un comunicato in cui sono state spese parole molto belle:

“la perdita di pier francesco forleo ci ha lasciato senza parole. un professionista completo e impeccabile, di grande esperienza e di eccezionale capacità di gestire anche le situazioni più complesse. affabile e signorile, è stato capace di un gioco di squadra proficuo con grande giovamento della rai e dei colleghi, che ha valorizzato nei lati migliori. grande motivatore, siamo tutti cresciuti insieme a lui. ai familiari vanno le nostre più sincere condoglianze”.

queste le parole che emergono in un passaggio della nota, firmata dalla presidente Rai Marinella Soldi e dall’amministratore delegato Roberto Sergio.

Forleo era il genero di Mara Venier, infatti aveva sposato sua figlia Elisabetta, con cui venne paparazzato per la prima volta nel 2007. Meno di tre mesi fa aveva perso la madre Giulia, un lutto che lo aveva molto segnato e negli ultimi tempi la mancanza si era fatta sentire molto forte.

Al momento non si hanno informazioni sulle cause del prematuro decesso e non sono state lasciate dichiarazioni nemmeno dalla famosa suocera, ma solo un post su Instagram.

Chi era Pier Francesco Forleo

Forleo era nato a Firenze nel 1962 ed era laureato in Economia e Commercio. Ha iniziato il percorso professionale lavorando nel settore delle telecomunicazioni in Datamat Spa, dove si occupava della parte amministrativa e della contabilità industriale.

Nel 1997 l’ingresso in Rai, dopo l’esperienza nella Direzione Pianificazione e Controllo dell’Iri.

Nell’azienda di Viale Mazzini aveva fatto parte del settore Reporting e Controllo Operativo nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. In seguito è stato chiamato a ricoprire il ruolo di controller della Divisione Radiofonia.

Nel frattempo, siamo negli anni fra il 2002 e il 2004, venne chiamato come docente di Economia Aziendale all’Università San Tommaso d’Aquino.

Inizia un periodo nuovo per la Rai, con un diverso assetto organizzativo e così Forleo divenne Direttore degli Acquisti. Questo lo portò a prendere decisioni importanti sul destino della Rai, infatti fra le altre cose si è occupato del coordinamento del Codice degli appalti pubblici nei processi aziendali di acquisto.

Il suo compito era quello di razionalizzare il fabbisogno e rendere più efficienti beni, servizi e investimenti aziendali, ottimizzando sia le spese che i profitti.

Poi nel 2015 è approdato nel ruolo che ha rivestito fino alla morte, ovvero quello di direttore della sezione dei Diritti Sportivi, era inoltre anche membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’UER. Forleo è stato anche Consigliere di Amministrazione di Rai Com per alcuni anni.