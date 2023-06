Recentemente, il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo in cui si ipotizza che la Cina stia conducendo un piano di spionaggio a Cuba. Secondo l’articolo, Pechino avrebbe installato attrezzature di sorveglianza avanzate nell’ambasciata cinese a l’Avana, la capitale di Cuba, che sarebbero state utilizzate per spiare gli Stati Uniti e altri paesi della regione. Tuttavia, sia il governo cubano che quello statunitense hanno negato queste accuse, sostenendo che non ci sono prove concrete di un tale piano di spionaggio. In questo articolo, esamineremo più da vicino le accuse del Wall Street Journal e le risposte delle autorità cubane e statunitensi.

La notizia dell’ipotetico piano di spionaggio della Cina in Cuba arriva in un momento di estrema tensione tra gli Stati Uniti e Pechino. Nonostante i due paesi cerchino di portare avanti relazioni commerciali e strategiche, il distacco tra di essi è evidente e si riflette in molti aspetti della loro interazione. In particolare, la situazione è stata aggravata Inizialmente dalla pandemia di COVID-19 e dalle accuse reciproche di scarsa trasparenza e mancanza di collaborazione nella lotta contro la pandemia che si sono aggiunte alle tension a causa di questioni commerciali, come le tariffe doganali e le restrizioni sulle attività delle aziende tecnologiche.

In questo contesto, la notizia dell’ipotetico piano di spionaggio della Cina in Cuba potrebbe alimentare ulteriormente le tensioni tra i due paesi, anche se entrambe le parti hanno negato l’accusa e hanno cercato di minimizzare l’impatto della notizia.

Effettivamente, la Cina sta cercando di rafforzare le sue relazioni geopolitiche con altri paesi, in particolare con la Russia, in modo da ridurre la sua dipendenza dall’Occidente. Questo movimento è stato evidente negli ultimi anni, con l’espansione della Cina in Asia centrale e in Medio Oriente attraverso la sua Iniziativa della Cina per la Via della Seta e la sua crescente collaborazione con la Russia in ambito militare, energetico e tecnologico. Questo ha messo a dura prova i rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti, che hanno iniziato a vedere la Cina come una minaccia alla loro egemonia globale.

Tuttavia la Cina ha anche cercato di mantenere una relazione pragmatica con gli Stati Uniti, poiché entrambi i Paesi hanno molto da guadagnare dalla cooperazione economica e commerciale. In ogni caso l’ipotetico piano di spionaggio di Pechino a Cuba potrebbe influenzare ulteriormente le relazioni tra i due paesi e complicare i loro sforzi per stabilire una relazione più stabile e proficua.

Il presunto piano della Cina per spiare gli Usa

Il Wall Street Journal ha recentemente riferito che la Cina avrebbe raggiunto un accordo segreto con Cuba per stabilire una struttura di intercettazione elettronica sull’isola, situata a circa 160 km dalla Florida. Secondo il rapporto, una tale base di spionaggio consentirebbe a Pechino di raccogliere comunicazioni elettroniche dal sud e dall’ est degli Stati Uniti, che ospita molte basi militari statunitensi, nonché di monitorare il traffico navale della regione.

Tuttavia, sia il governo degli Stati Uniti che quello di Cuba hanno espresso forti dubbi sul rapporto del Wall Street Journal e hanno negato l’esistenza di tale base di spionaggio. Non ci sono prove concrete dell’esistenza di una tale installazione, ma se fosse vera, potrebbe avere implicazioni davvero significative per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e per le relazioni tra Cina e Stati Uniti.

Secondo il rapporto del Wall Street Journal, il quartier generale del Comando Centrale Usa si trova a Tampa, in Florida, mentre la più grande base militare degli Stati Uniti, precedentemente nota come Fort Bragg è situata nella Carolina del Nord.

Il giornale ha affermato anche che la Pechino e L’avana avrebbero raggiunto un accordo di principio per pagare “diversi miliardi di dollari” per consentire l’installazione della stazione di intercettazione sull’isola.

Tuttavia, come già detto precedentemente, i governi degli Stati Uniti e di Cuba hanno espresso forti dubbi sulla veridicità di queste affermazioni. In ogni caso, se fosse confermato che Pechino ha effettivamente stabilito una base di spionaggio a Cuba, ciò potrebbe avere conseguenze sulla diplomazia già logorata a seguito della vicenda del pallone spia cinese abbattuto sui cieli Usa e anche per la sicurezza nazionale così come per le relazioni tra i due Paesi.

La reazione degli Stati Uniti e di Cuba

Recentemente, il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo che ha sollevato preoccupazioni riguardo ad un presunto accordo tra Cina e Cuba per stabilire una stazione di spionaggio sull’isola. Ma le reazioni a queste affermazioni sono state di diversa natura ma tutte hanno cercato di ridimensionare il caso di spionaggio Cina-Cuba.

Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby ha dichiarato che il rapporto non è accurato, ma non ha specificato cosa pensasse fosse sbagliato. Ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno monitorando da vicino le relazioni tra Cina e Cuba.

Il dipartimento della Difesa Usa ha anche affermato di non essere a conoscenza di alcun nuovo tipo di stazione di spionaggio sviluppato da Cina e Cuba. Nel frattempo, il vice ministro degli Esteri cubano Carlos Fernández de Cossio ha definito il rapporto “totalmente mendace e infondato” sostenendo che Cuba rifiuta ogni presenza militare straniera in America Latina e nei Caraibi.

La Cina non ha ancora rilasciato alcun commento ufficiale sull’accordo riportato, mentre l’ambasciata cubana non ha risposto a una richiesta di commento. L’ipotesi di un accordo di spionaggio tra Cina e Cuba arriva in un momento di crescente tensione tra i due paesi e tra la Cina e gli Stati Uniti. Tuttavia, entrambi i paesi hanno adottato misure provvisorie per placare le tensioni, dopo l’incidente del sospetto pallone spia cinese ad alta quota abbattuto dagli Stati Uniti a febbraio.

L’ipotesi di un accordo di spionaggio tra Cina e Cuba potrebbe avere conseguenze anche sulla visita a Pechino del Segretario di Stato Blinken che, secondo i funzionari statunitensi, sarebbe in programma nelle prossime settimane. Blinken aveva precedentemente annullato una visita a causa dell’incidente del pallone spia e il fatto che il rapporto del Wall Street Journal sia stato reso pubblico potrebbe sollevare ulteriori interrogativi sulla visita.

L’amministrazione Biden ha espresso la volontà di aumentare l’impegno con la Cina, nonostante i crescenti contrasti tra i due paesi su questioni come l’attività militare nel Mar Cinese Meridionale, la situazione a Taiwan, i diritti umani e la competizione tecnologica. Ma se il caso spionaggio cinese a Cuba fosse confermato, ciò potrebbe complicare ulteriormente i legami bilaterali già logorati tra Washington e l’Avana

Il senatore Bob Menendez, presidente democratico della commissione per le relazioni estere del Senato e un falco cubano, ha affermato che se il rapporto fosse vero, sarebbe “un attacco diretto agli Stati Uniti”. Ha anche chiesto all’amministrazione di considerare attentamente come reagire se il rapporto fosse confermato.

Inoltre, un ex funzionario dell’intelligence statunitense con conoscenza della raccolta di segnali di intelligence ha dichiarato a Reuters che un posto di ascolto cinese a Cuba sarebbe un “grosso problema“. In sintesi, la notizia dell’ipotetica base di spionaggio cinese a Cuba ha sollevato preoccupazioni sulle relazioni tra Stati Uniti e Cina, nonché sulle possibili conseguenze per la sicurezza nazionale Usa.

Secondo quanto riferito dal capo dell’ufficio per la sicurezza nazionale di Taiwan, l’isola sta conducendo una condivisione di informazioni crittografate in tempo reale con i partner di Five Eyes, che includono gli Stati Uniti. Questo suggerisce un rafforzamento della cooperazione tra Taipei e Washington, in particolare nell’ambito della sicurezza informatica.

Nel frattempo, Cuba sta attraversando una crisi economica, con inflazione, carenza di carburante, calo della produzione agricola e una crisi di liquidità che alimenta il malcontento nella nazione gestita dai comunisti. Una possibile raccolta di denaro sarebbe probabilmente gradita all’isola.

Tuttavia, i rapporti tra Washington e l’Avana rimangono tesi. L’amministrazione Biden lo scorso anno ha parzialmente annullato alcune restrizioni dell’era Trump sulle rimesse e sui viaggi verso l’isola, ma i funzionari cubani hanno definito i passaggi insufficienti.

In questo contesto, l’ipotesi di una base di spionaggio cinese a Cuba potrebbe aumentare ancora di più le tensioni tra Stati Uniti e Cina. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’intelligence statunitense avrebbe raccolto anche informazioni convincenti sui piani di una stazione di spionaggio cinese a Cuba, che consentirebbe a Pechino di condurre informazioni sui segnali, comprese e-mail, telefonate e trasmissioni satellitari. Questo potrebbe avere gravi conseguenze sulla sicurezza nazionale Usa e dei loro alleati.

In sintesi la situazione attuale mostra un rafforzamento della cooperazione tra Taiwan e gli Stati Uniti sulla sicurezza informatica, mentre la crisi economica a Cuba potrebbe portare a nuove tensioni tra Stati Uniti e l’Avana. L’ipotesi di una base di spionaggio cinese a Cuba aggiunge ulteriori preoccupazioni per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei loro alleati.