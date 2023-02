È morto Paco Rabanne, lo stilista spagnolo aveva 88 anni

By

Addio allo stilista che Coco Chanel aveva ribattezzato ‘Il metallurgico della moda’: Paco Rabanne se ne va a 88 anni.

Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate.

Addio a Paco Rabanne

Si è spento questa mattina, nella sua casa in Francia, a Portsall, lo stilista spagnolo Paco Rabanne, all’età di 88 anni.

Francisco Rabaneda Cuervo, questo il suo vero nome, è nato nel 1934 a Pasaia, nei Paesi Baschi, ma lasciò il Paese quando era ancora un bambino, per via della Guerra Civile, nella quale aveva perso il padre, generale andaluso. Con la madre si spostò in Francia, e proprio grazie a lei – che lavorava nell’atelier di Cristobal Balenciaga – scelse la strada della moda.

Per pagarsi gli studi vendeva i suoi disegni, e nel 1959, con lo pseudonimo di Frank Rabanne, disegnò sette modelli che furono pubblicati sulla rivista di moda WWD. In quegli anni creò gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga e nel 1966 creò il suo marchio di moda, presentando a Parigi la sua prima collezione, ‘Manifeste’.

Usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica. Coco Chanel lo ribattezzò “il metallurgico della moda”. Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella. È stato il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate.

Da allora ha fondato un impero nel mondo della moda, che va dall’haute couture, all’abbigliamento e ai profumi, fino agli oggetti decorativi. Il suo marchio entrò a far parte del gruppo spagnolo Puig nel 1986.

Il cordoglio della maison

“La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all’età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio d’avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate”

è il messaggio di cordoglio della Maison di moda Paco Rabanne.

Le cause della morte non sono state al momento rese note.