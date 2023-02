Addio all’attrice Monica Carmen Comegna, aveva 43 anni

Il mondo dello spettacolo saluta per sempre Monica Carmen Comegna, attrice di 43 anni scomparsa oggi, uno dei volti noti della Rai nei primi anni 2000.

Aveva accusato un malore ed era stata ricoverata in ospedale, con una febbre molto alta: oggi arriva la notizia che Monica Carmen Comegna, attrice di 43 anni purtroppo non ce l’ha fatta.

Dopo un malore, purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per tenerla in vita. L’artista è ricordata per tantissime fiction Rai di successo, ma anche per alcune parti molto interessanti in diversi film.

Morta Monica Carmen Comegna: ricoverata per una febbre molto alta

Ha perso la vita a 43 anni Monica Carmen Comegna, attrice italiana che il pubblico ricorda per i suoi ruoli in diverse fiction, in particolare appartenenti ai canali Rai.

L’artista ha accusato un malore durante un viaggio in treno, dopo il quale è stata subito trasportata all’ospedale.

Le sue condizioni sono peggiorate una volta arrivata nella struttura sanitaria, nonostante il lavoro fulmineo dei medici che hanno cercato di salvarla.

Monica Carmen Comegna, originaria della provincia di Chieti, lascia il suo compagno Enrico e la loro bimba, Nina. I funerali si sono tenuto oggi, 3 febbraio nel suo paese, Casoli.

Della sua vita non si sapeva molto, soprattutto dopo la sua assenza dalle scene, che andava avanti da qualche anno.

Ma sui social media, in queste ore, sono tanti gli omaggi che stanno arrivando, tra cui anche quelli di alcuni colleghi.

Il suo amico e collega Emanuele Garzella la saluta su Facebook:

“Addio Monica, ricordo quando debuttasti con la fiction su Rai 1 dove la prima puntata c’eri tu che parlavi di una ragazza di paese di provincia catapultata a Roma. Lavoravo alla Cometa all’epoca, ne parlavamo tra giovani. Non ti dimenticherò mai”

Anche tanti fan l’hanno ricordata, con messaggi sui social, ricordando i suoi ruoli passati e la sua bravura come attrice.

La carriera dell’artista

Il lavoro da attrice di Monica Carmen Comegna iniziò nel 1999, quando venne scelta per una parte del film Terra Rossa, diretto da Giorgio Molteni, un ruolo che la introdusse ufficialmente nel mondo dello spettacolo.

Dopo di che, la sua carriera cominciò a fare passi avanti, tanto da essere scelta anche per South Kensington, noto film del 2001, dove lavorò al fianco di Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Rivelli, diretta da Carlo Vanzina.

Il successo, poi, arrivò con le tante fiction Rai per cui viene ricordata: partiamo da Stiamo bene insieme, fiction in cui interpretava Rocchina al fianco di Gabriele Mainetti, oggi noto regista, Camilla Filippi, Lina Sastri, Anita Zagaria e tanti altri.

Negli anni è stata poi parte del cast di Una famiglia per caso, film trasmesso su Rai Uno, e in L’altra donna con Alessio Boni e Anita Caprioli.

Inoltre, ha partecipato anche a Don Matteo e alla serie Mediaset R.I.S.- Delitti imperfetti.