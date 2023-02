Ecco come far sparire mosche e scarafaggi da casa in meno di 10 minuti

Mosche e scarafaggi in casa? Con questo rimedio ti sbarazzerai di loro in meno di 10 minuti. Ecco come farli sparire: questo sistema ti salverà la vita.

Come sbarazzarti di mosche e scarafaggi? Ecco il sistema che salverà la tua casa: in meno di 10 minuti, gli inquilini scomodi scapperanno via.

Mosche e scarafaggi, come sbarazzarsene?

Non solo in estate ma anche in inverno, è probabile che nelle nostre case vengano a farci visita degli inquilini alquanto scomodi: stiamo parlando delle mosche e degli scarafaggi.

Sicuramente ti sarai ritrovata anche tu ad acquistare prodotti super costosi per realizzare una disinfestazione fai da te o, in taluni casi, quelli gravissimi, magari ti sei dovuta servire di persone specializzate per disinfettare e disinfestare la tua casa.

Se queste opzioni non ti hanno portato a risolvere il problema, sappi che con la tecnica che ti stiamo per presentare, in meno di 10 minuti questi fastidiosi insetti scompariranno dalla tua casa.

Preparati a dire addio allo schiacciamosche e a prodotti chimici e dannosi anche per la salute, acquistati per sbarazzarti degli scarafaggi e mosche. Siamo sicuri che questa dritta ti salverà la vita.

Sappiamo quanto possano essere fastidiosi questi insetti, in particolare le blatte che si insidiano all’interno delle nostre case riproducendosi velocemente, fino a creare delle vere e proprie colonie.

Spesso fanno capolino nella stanza da bagno o in ambienti umidi, bui o quelli più isolati della casa. Per evitare di dover ricorrere a professionisti del settore, ecco il sistema che ti consentirà di sbarazzarti personalmente scarafaggi e non solo. Pronta a scoprire il segreto?

Il metodo infallibile per eliminare gli insetti in casa

Sappiamo che anche tu ti sei ritrovata più volte a combattere con mosche e scarafaggi che entrano dalle finestre o dalle porte, spaventandoti e infastidendoti non poco. Sei alla ricerca di un metodo per sbarazzarti di questi inquilini disgustosi?

Con la tecnica che ti stiamo per presentare, cambierà la musica: in meno di 10 minuti avrai la casa libera da ogni specie di insetto. Pronta a scoprire il segreto? Allora cominciamo. Per realizzare la nostra ricetta abbiamo bisogno di due cucchiai di caffè in polvere che verserai in una terrina o in un contenitore piuttosto capiente.

Unisci ad esso tre chiodi di garofano che con il loro aroma pungente tenderanno già a creare una sorta di barriera tra la tua casa e gli insetti. Ricopri i chiodi di garofano con altri tre cucchiai di caffè in polvere e mettiamo per un momento da parte il nostro contenitore.

A questo punto, procurati una candela che dividerai a metà in modo tale da riuscire a liberare lo stoppino che ci servirà per realizzare il nostro rimedio scaccia insetti. Che cosa dovrei fare adesso? Prendi un cucchiaio d’acciaio, di quelli che utilizzi in cucina, e con la parte inferiore crea un solco nella terrina dove precedentemente hai versato caffè e chiodi di garofano.

Adesso, nel buchino creato, inserisci lo stoppino della candela e ricopri la base con il caffè a tua disposizione. Prendi poi altri chiodi di garofano che metterai tutto intorno alla candela che avrai creato in meno di 5 minuti!

Il nostro rimedio è pronto! Che cosa ti basta fare ora? Semplicemente accendere lo stoppino e aspettare alcuni secondi: dalla tua candela inizierà ad uscire del fumo con un odore particolare che sarà in grado di allontanare insetti come mosche e scarafaggi.

Ecco dunque, come in pochissimi minuti, puoi realizzare un prodotto naturale che ti permetterà di dire addio a questi fastidiosi inquilini. Visto che semplicità e soprattutto che velocità?

Abbiamo per te però anche un altro rimedio che ti tornerà sicuramente utile in queste situazioni. Oltre alla tecnica della candela di caffè e chiodi di garofano, puoi servirti anche del bicarbonato e dello zucchero. Ecco come realizzare quest’altra ricetta che è ugualmente efficace.

Anche in questo caso dovrai procurarti una terrina all’interno della quale mescolerai insieme, in parti uguali, bicarbonato di sodio e zucchero bianco. Gli scarafaggi, così come le mosche, saranno attratti da questo odore e sapore dolce e finiranno per ingerire la miscela che è per loro letale.

Questa stessa ricetta la puoi realizzare sostituendo anche il bicarbonato di sodio con il borato di sodio che è tossico per gli insetti. Attenzione soltanto se hai bambini o animali domestici perché potrebbe essere pericoloso nel caso di ingestione.

Sai che anche le piante aromatiche sono in grado di scacciare mosche e scarafaggi? Soprattutto la menta, l’alloro e l’aglio che vantano proprietà in grado di allontanare questi fastidiosi e spiacevoli insetti.

L’ultimo rimedio naturale che ti presentiamo è la terra di diatomee che viene utilizzata come pesticida assolutamente naturale. Si ricava dai fossili di diatomee ovvero delle alghe unicellulari. Procurati un po’ di questa polverina e spargila in ogni angolo della casa.

Essa è in grado di allontanare gli insetti e addirittura di eliminarli fisicamente dato si altera lo strato di cheratina presente nelle mosche e negli scarafaggi provocandone la morte per disidratazione.