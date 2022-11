By

È venuto a mancare Giuseppe Paternò, conosciuto da tutti come nonno Giuseppe. L’uomo, è ricordato per essere lo studente più anziano d’Italia. Paternò infatti si è laureato all’età di 99 anni presso l’Università di Palermo, con seguendo il suo percorso in 5 anni accademici e ricevendo una votazione finale di 110 e lode.

Arriva in queste ore la notizia che Giuseppe Paternò è venuto a mancare. La sua storia ha commosso e ispirato tante persone, in quanto nonostante l'età, non ha mai smesso di voler raggiungere il suo obiettivo: la laurea.

In un primo momento aveva deciso di arrivare alla conclusione del ciclo di tre anni, ma una volta terminato ha deciso di continuare e così ha raggiunto la anche i due anni di specialistica con un votazione di 110 e lode

Sarà di certo ricordato per la sua tenacia e la sua storia che ispirerà molta gente.

Giuseppe Paternò e il suo grande sogno

Giuseppe Paternò, nonostante l’età non ha mai smesso di credere nel suo sogno e così con grande dedizione e caparbietà è riuscito a laurearsi all’età di 99 anni. Paternò, un pensionato siciliano, all’età di 94 ha preso una grande decisione e si è iscritto all’università di Palermo.

La sua scelta lo ha portato ad essere quasi una celebrità agli occhi di molti, in quanto la sua storia è di ispirazione per molti.

La triste notizia

Nelle scorse ore è arrivata purtroppo la notizia della sua scomparsa, quasi alla soglia dei 100 anni. Di certo la sua è stata una vita piena di avventure e di traguardi raggiunti con tanti sacrifici e sforzi, come quello della sua laurea.

Giuseppe Paternò Infatti si era iscritto ad un corso triennale dell’Università di Palermo, ma dopo averlo concluso negli anni prestabiliti, ha deciso di continuare il suo percorso. Senza alcun indugio, due anni dopo ha conseguito la laurea specialistica, portandosi a casa un voto di 110 e lode.

La sua è di certo una storia che dovrebbe ispirare i giovani e non solo a raggiungere sempre i propri obiettivi nonostante le difficoltà. “Studiare fa bene, giovani non rinunciate agli studi e non arrendetevi agli ostacoli“, queste le parole dello studente più anziano d’Italia.