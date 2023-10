È morto Matthew Perry, il Chandler di “Friends”: aveva 54 anni

Matthew Perry è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Al momento nulla è trapelato sulle cause del decesso, ma l’ipotesi è quella di un malore improvviso.

La notizia dell’improvvisa scomparsa del noto attore ha fatto immediatamente il giro del web. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati dai fan dell’amata serie in cui l’attore interpretava Chandler Bing.

Addio a Matthew Perry

È morto – all’età di 54 anni – Matthew Perry, per tutti il Chandler dell’amatissima e fortunatissima serie “Friends”. L’attore è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles, nella serata di sabato, 28 ottobre, ma al momento non sono trapelate notizie ufficiali sulle cause del decesso.

L’attore è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio. Sarebbe morto annegato a causa di un arresto cardiaco.

La Warner Bros commenta così l’improvvisa scomparsa: “Siamo devastati dalla morte del nostro caro amico Matthew Perry. Matthew era un attore incredibile, ricco di talento, è una parte indelebile della nostra famiglia”.