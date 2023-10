Partenze da record per il ponte di Ognissanti

In arrivo il ponte di Ognissanti. In tale occasione circa 8 milioni e 369mila gli italiani che si metteranno in viaggio durante questi giorni. Lo riportano alcuni dati di Federalberghi.

Secondo le statistiche, l’89,8% di coloro che decideranno di mettersi in viaggio rimarrà in Italia, mentre il 10,2% preferirà località estere.

In ogni caso, le strade saranno particolarmente trafficate durante questi giorni.

Circa 8 milioni gli italiani in partenza per il ponte di Ognissanti

Secondo un’indagine statistica di Federalberghi quest’anno, in occasione del ponte di Ognissanti, è atteso un numero di partenze da record.

A quanto pare, circa 8 milioni e 369mila gli italiani che si metteranno in viaggio durante il weekend lungo del ponte.

In particolare, secondo le statistiche circa l’89,8% degli italiani rimarrà all’interno del nostro paese, mentre il 10,2% prediligerà località all’estero.

A quanto pare, l’ammontare totale di guadagni derivanti dalle vacanze del mese di novembre equivale a 3,77 miliardi di euro.

La spesa media a persona durante il ponte sarà pari a 451 euro. Circa il 45% dei viaggiatori ha deciso di risparmiare sul viaggio durante quest’anno.

Il 27% del budget sarà impiegato nei pasti, il 25,5% al pernottamento, il 25,4 alle spese del viaggio, il 10% allo shopping e il 12,1% allo svago.

A quanto pare, dunque, nonostante la cristi economica a livello internazionale, gli italiani hanno deciso di non rinunciare a concedersi qualche giorno di vacanza e relax durante il ponte lungo di Ognissanti.

Le scelte dei futuri vacanzieri

Il weekend del ponte di Ognissanti sarà colpo di partenze all’interno del nostro paese. Vediamo, dunque, quali sono le scelte maggiormente quotate dai vacanzieri.

Secondo le stime di Federalberghi, circa il 32,7% degli italiani ha scelto di alloggiare a casa di amici e parenti. Il 21,3% soggiornerà in albergo, il 19,6% in un bed & breakfast e il 13,6% in una casa di proprietà.

La media della durata del viaggio è di tre giorni. Il 67% degli italiani utilizzerà la propria macchina per partire, mentre il 21,6% viaggerà con mezzi pubblici come aerei o treni.

Le attività predilette per questo weekend saranno le passeggiate in montagna (47% degli italiani), le escursioni e le gite (24,7%) , circa il 22,2% degli italiani visiterà monumenti, mentre il 18,5% si recherà in musei o mostre.