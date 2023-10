Terremoto di magnitudo 4.2 in provincia di Rovigo

La scossa di terremoto, con epicentro in località Calto, è stata registrata a 20 chilometri di profondità. Al momento non risultano danno.

Una scossa di terremoto è stata registrata questo pomeriggio a Calto, in provincia di Rovigo. Il sisma, di magnitudo 4.2, è stato registrato a 20 chilometri di profondità. Al momento non si registrano danni, ma la scossa è stata avvertita anche in Emilia Romagna.

Lo scorso mercoledì è stata registrata una scossa di uguale intensità e nello stesso epicentro di quella avvenuta oggi.